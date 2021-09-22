Все о 10:0 – крупнейшей победе русского футбола. Пиняев не рекордсмен возраста, один из игроков забил в день рождения, вратарь-блогер вышел не по воле тренера

Что надо знать об этом матче.

• 16-летний Сергей Пиняев за восемь минут оформил дубль. Ранее он сделал первый голевой пас в РПЛ. В истории Кубка России был один 16-летний автор гола – Жано Ананидзе в 2009-м. Возраст Пиняева на месяц больше, чем был тогда у Ананидзе. Но точно никто не делал в 16 лет дубль.

• Последний гол забил Г.Бейл. Это голландец Гленн Бейл, который летом приехал из «Эммена».

• Полузащитник Данил Липовой забил в день рождения. До этого он две недели лечил травму и вышел на кубковую игру почти без тренировок.

• «Крылья» забивали по-разному: через фланг, дальним ударом, на добивании. В одном из голов Пиняев вообще обвел вратаря, а Сарвели давал пас пяткой.

• Еще при счете 1:0 «Крылья» попадали в перекладину, а во втором тайме защитник «Знамени» выбивал мяч из пустых ворот. То есть голов могло быть и больше десяти.

• 10:0 – самая крупная победа в истории Кубка России. И не только Кубка. В РПЛ только однажды команда забивала десять – это был «Сочи» с теми самыми 10:1 над школьным составом «Ростова». Сборная России тоже никогда не выигрывала с разницей в 10 голов – только 9:0.

• «Знамя» доигрывало с блогером Евгением Спиряковым, который вышел на замену в ворота и пропустил трижды за десять минут. Главный тренер «Знамени» Анатолий Кертоакэ после матча намекнул, что Спирякова ему навязало руководство: «Это был рекламный ход, попросили, чтобы человек дебютировал в профессиональном футболе».

Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы