Все о 10:0 – крупнейшей победе русского футбола. Пиняев не рекордсмен возраста, один из игроков забил в день рождения, вратарь-блогер вышел не по воле тренера
«Крылья Советов» играли в Кубке России в гостях против клуба «Знамя» из Ногинска. Разница между командой РПЛ и ФНЛ-2 в две лиги, но счет все равно поражает:
Что надо знать об этом матче.
• 16-летний Сергей Пиняев за восемь минут оформил дубль. Ранее он сделал первый голевой пас в РПЛ. В истории Кубка России был один 16-летний автор гола – Жано Ананидзе в 2009-м. Возраст Пиняева на месяц больше, чем был тогда у Ананидзе. Но точно никто не делал в 16 лет дубль.
• Последний гол забил Г.Бейл. Это голландец Гленн Бейл, который летом приехал из «Эммена».
• Полузащитник Данил Липовой забил в день рождения. До этого он две недели лечил травму и вышел на кубковую игру почти без тренировок.
• «Крылья» забивали по-разному: через фланг, дальним ударом, на добивании. В одном из голов Пиняев вообще обвел вратаря, а Сарвели давал пас пяткой.
• Еще при счете 1:0 «Крылья» попадали в перекладину, а во втором тайме защитник «Знамени» выбивал мяч из пустых ворот. То есть голов могло быть и больше десяти.
• 10:0 – самая крупная победа в истории Кубка России. И не только Кубка. В РПЛ только однажды команда забивала десять – это был «Сочи» с теми самыми 10:1 над школьным составом «Ростова». Сборная России тоже никогда не выигрывала с разницей в 10 голов – только 9:0.
• «Знамя» доигрывало с блогером Евгением Спиряковым, который вышел на замену в ворота и пропустил трижды за десять минут. Главный тренер «Знамени» Анатолий Кертоакэ после матча намекнул, что Спирякова ему навязало руководство: «Это был рекламный ход, попросили, чтобы человек дебютировал в профессиональном футболе».
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• Иронично, что перед матчем РФС привез на стадион «Знамени» Кубок России, который представили Сычев и Сенников: они фотографировались, раздавали автографы, общались с ногинскими фанатами.
• Самое удивительное – реакция соцсетей «Знамени». Ее нет. Клубный паблик вконтакте в вечер после матча просто оставил ссылку на видеообзор голов, а клубный инстаграм сделал несколько репостов в сторис: только в одном упомянается счет, в остальных – фото с мероприятия с Сычевым и Сенниковым и поздравления от РФС для Спирякова.
• Полный матч провели Ренат Янбаев, Роман Шишкин и Роман Павлюченко. Что все они делают в «Знамени»? Мы рассказывали об особенностях этого клуба год назад. Все началось с Рината Янбаева, для которого Ногинск – родной город. Он подружился с депутатом «Единой России» Олегом Пушенком, который курировал возрождение «Знамени». Янбаев позвал в проект Самедова и Павлюченко. Сам Павлюченко говорил: он пришел по-дружески помочь с привлечением зрителей и будет играть для удовольствия в домашних матчах.
Команда второй сезон играет в профессиональном футболе. Павлюченко много забивает в кубке и в лиге.
На групповом этапе Кубка России участвуют 33 команды, разбитые на 11 групп. Победитель каждой из групп выходит в 1/8 финала. В каждой из групп есть по одной команде РПЛ.
«Енисей» тоже громил «Знамя» в этой группе, но куда скромнее – 4:0. Так что «Крылья» могут вылететь из Кубка, несмотря на десять голов, если в следующем туре проиграют «Енисею». Их матч состоится в Красноярске 27 или 28 октября.