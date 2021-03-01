Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы

Многие тренеры не работают над психологией. Важный момент, что я вовремя не попал в сильную команду. Кто выходит из академии «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», они выходят подготовленными психологически. Нужно вовремя попасть в такую команду и к нужному тренеру, а я этого не сделал.

В какой-то момент я вообще перестал заниматься футболом, потому что – ну, просто перестал. Да и в семье это не особо понимали: «Бегай, играй во дворе, веселись – зачем заниматься профессионально?» У меня родители не спортсмены, но не запрещали. Знаешь, как бывает, где особенно отец – спортсмен: он будет наоборот топить, чтобы ребенок шел и играл.

– То есть в каком-то смысле тренеры развили в тебе комплекс боязни?

– Нет. Скорее, это развило высокое чувство ответственности. Вопрос в том, что я никогда не чувствовал к себе правильного подхода. У нас был тренер в Дзержинске, он просто жестко орал. В свой адрес я практически не слышал хороших слов. Вряд ли это добавляло уверенности. Это могло немного злить, что ты такой думаешь: «А почему, почему я столько отхватываю?» С другой стороны, это не стабилизировало в плане психологии.

У меня две черты – ответственность и упертость. Мне было некомфортно, но в какой-то момент прибавил. Почувствовал в нужный момент уверенность и услышал от тренера: «Молодец». Так что это больше не вина тренера, а мои качества. Не стал бы в этом винить тренеров.

– Ты говорил: «Есть техники дыхания, которые помогают над этим [волнением] работать». Что за техники и как помогают?

– У меня есть большое видео с психологом, как я прорабатываю волнение. Если вкратце, то волнение – сгусток энергии, который можно ощутить в теле. Каждый человек, который когда-либо волновался, ощущал его где-то: может быть в груди, спине. Внутренняя дрожь, которая идет где-то в теле. Это напряжение нужно найти. Оно в основном в груди.

Волнение – супер, оно обязательно должно быть перед игрой. Если нет волнения, то, скорее всего, тебе наплевать. Но есть волнение, а есть избыточное волнение, когда тебя трясет – спать спокойно не можешь. У меня такое было.

Есть техника, которой пользуются люди, ходящие в горы. Тридцать циклов полного глубокого вдоха, выдох – 30-40%. На тридцатый вдох выдыхаешь полностью и не дышишь примерно 30 секунд. Кислорода внутри много. Затем вдыхаешь, снова задерживаешь дыхание и выдыхаешь со всем усилием. Потом очень сильно сжимаешь руки в кулаках на вдохе и на выдохе распускаешь. Выпускаешь этим избыточное напряжение.

– Это действительно помогает?

– Слушай, у нас психолог – самая недооцененная профессия. Из-за огромного количества экстрасенсов психологов считают за шарлатанов. Хотя по факту психолог тебя не гипнотизирует, ничего не внушает. Все, что сделал со мной психолог, – расспросил обо всем, чтобы найти источник волнения, когда впервые в жизни появилось такое волнение.

Оказалось, что у меня оно появилось во втором классе. Я учился в физико-математическом лицее и жестко хотел быть самым лучшим. Когда сдавал домашнее задание, внутри был трепет, как перед Лигой чемпионов. И мы нашли это напряжение, прогнали в голове воспоминания. Благодаря этому стало легче: ты осознаешь, откуда корень проблемы. Прорабатывая это, голова становится чище.

– При ФШМ ты тренировался вместе с Луневым. Как это было?

– С Луней я пересекся у тренера вратарей. Он старше меня. Тогда его отличало спокойствие: он всегда был спокойный. Непрошибаемая уверенность, что когда-то достигнет результата. Это важная черта. Удивлен, как он не закончил, пока не подписал контракт с «Уфой». Для меня это загадка. Я спрашивал его об этом.

Вот тебе пример разницы мировоззрений. У Луни же была сложная ситуация до попадания в Премьер-лигу. У него были долги – приезжали коллекторы. Кажется, в первом интервью, когда он заиграл в «Зените», было только про это. У него была трудная финансовая ситуация, но он продолжал играть в футбол.