Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью
«Спартак» хорошеет в соцсетях. Кейсы про ретрографику в стиле видео из 90-х, игры с английским «Стоком», представление Кокорина через Counter-Strike, а Урунова − через тикток. Сейчас по взаимодействию и темпам развития соцмедиа «Спартака» − лучшие в России.
• Сравнения по взаимодействию «Спартака» и ЦСКА, который по этому показателю второй. Инстаграм: 2 008 875 VS 1 206 749 Тикток: 334 951 VS 28 835. Твиттер: 279 565 VS 59 726.
• За октябрь английский твиттер «Спартака» посетили 226 тысяч раз – это на 417% больше, чем в сентябре.
• За месяц на английский твиттер подписались три тысячи подписчиков. Хотя «Спартака» нет в еврокубках.
• Вконтакте «Спартак» дважды за сезон обновлял клубный рекорд. Первый раз – в матче с «Химками». Второй – с «Краснодаром».
• «Спартак» активно влетает в тикток и к началу ноября уже накопил там миллион лайков.
За спартаковский SMM отвечает Иван Корж. «Гол» записал большое интервью с Коржом и узнал все секреты: как придумываются виральные посты, из чего состоит рабочий день клубного сммщика и зачем торчать в офисе допоздна, кому из игроков помогают с соцсетями, почему «Спартак» не шумел так раньше.
Корж вырастил английский твиттер в десять раз. Сейчас он ведет все соцсети «Спартака»
– Расскажи о себе.
– Меня зовут Иван Корж, мне все еще 22, хоть я и выгляжу постарше (смеется). Все-таки работа стрессовая. Главный фактор – огромная ответственность. Ты можешь как возвысить имидж клуба до небес, так и испортить его.
В футболе работаю уже четвертый год. Начал в «Локомотиве» в 2017-м. Пробыл там полтора замечательных сезона: 1/8 Лиги Европы, чемпионство, Лига чемпионов. Очень много контактов получил, много людей узнал. Но так сложилось, что пришлось уйти – сам я этого не хотел.
После «Локо» были варианты в журналистике, но понимал, что хочется еще поработать в футболе, тем более остались незавершенные проекты.
Со «Спартаком» связался, когда он еще играл в Лиге Европы. Понимал, что могу помочь клубу в общении с УЕФА, еще в каких-то моментах. Мной заинтересовались, спустя месяц поступило предложение, мы его обговорили. И вот я уже год работаю в «Спартаке».
Сначала я занимался только поддержкой английской версии сайта: переводил основные новости. Параллельно развивал английский твиттер – тогда он был совсем грустный, было чуть больше тысячи подписчиков. Сейчас у нас больше 10 тысяч подписчиков – и число постоянно растет. Не было ни галочек, ни стратегий – сейчас мы все это поменяли.
Несколько месяцев назад сменился состав пресс-службы, и люди, которые пришли, предложили мне заняться не только английским диджитал, но и русским. Так что все соцсети на мне.
– Ты главный по твиттеру. Правильное определение?
– Не разделял вообще все соцсети – инстаграмом, вк и даже «Одноклассниками» я тоже занимаюсь. Что касается определения «главный», то у меня все же есть непосредственный начальник. Но вот кнопку «Постить» нажимаю именно я.
Иногда Корж сидит в офисе до позднего вечера. Когда работал в «Локо» − вообще ночевал и хранил там зубную щетку
– Как устроен твой рабочий день?
– Рабочий? Все дни такие! Вот такая история была. Мне вратарь из «двойки» Тема Поплевченков написал: «Че, как отдохнул?»
У них были выходные после перерыва на сборные, а мы-то не расслаблялись. И я думаю: «Много вы о нас не знаете!».
Многие игроки думают, что мы работаем только в дни матчей. Но ведь есть еще бумажная работа, бюрократические моменты, обсуждения и так далее. Это отнимает много времени.
Рабочий день, так. Просыпаюсь рано, потому что в футболе некоторые вещи происходят утром. С 9 утра идет обсуждения в чатах. Часто бывает, что во сне людям приходят идеи по контенту – они просыпаются и сразу пишут.
Приезжаю на работу к 10. Но если тренировка, то появляюсь значительно раньше. И дальше нужно разбираться. Где-то нужно сходить в бухгалтерию, где-то зайти к коллегам из коммерческого отдела – у них всегда есть просьбы, связанные со спонсорами. Где-то посмотреть контент-план и связаться со своими помощниками.
Наши совещание часто проходит в 10 утра. Мы обсуждаем план на неделю. Это если брать обычный день. В этом случае просто работаю. Часто остаюсь после рабочего дня, потому что многие дела требуют дополнительного времени.
Знаешь, как для себя решил. Некоторые дела, например, поиск контактов для верифицирования аккаунтов – это «факультативные» занятия. Они нужны мне. Все дела, которые нужны для клуба, решаю в рабочее время. Все остальные задачи, которые нужны в том числе и мне, выполняю после рабочего дня. Что еще? Например, удаленно учу некоторых игроков правильно резать фотки, чтобы в инстаграме все выглядело красиво.
Часто сижу в офисе до 9-10 вечера. Уже привык к такому режиму. В «Локомотиве» я иногда в офисе ночевал. В еврокубках там был заместителем главного контактного лица с УЕФА: сопровождение делегата, общение с коллегами из клубов по вопросам диджитал, помощь в переводе примерно всего для примерно всех сотрудников клуба, разные организационные вопросы. Условно: приехала уефашная фура – понимаю, что мне нужно общаться с СБ (службу безопасности), документы делать, смотреть за выгрузкой вещей.
Короче, вспоминаю Лигу чемпионов с «Локомотивом» и понимаю, что практически жил на стадионе, дома бывал редко. Когда в среду на неделе матч ЛЧ, мы начинали подготовку еще с воскресенья. И бывало, что на таких неделях я дома бывал лишь два раза.
Все остальное время ночевал в офисе. У меня там были предметы личной гигиены. Спал на диване в кабинете, принимал душ я в раздевалке. В «Спартаке» до такого еще не дошло.
И мы еще не говорим про то, что я 24 на 7 должен быть на связи. Конечно, могу попозже приехать на работу или пораньше уехать. Но все время на связи
– И как не умереть в таком ритме?
– Все просто: когда ты в любимой сфере, ты кайфуешь. Это тяжело, никто спорит. Когда люди говорят, что хотят работать в футболе, я отвечаю всегда: «Не надо. Если хочешь испортить здоровье и нервы, то футбол – первое место, где ты можешь это сделать». Переосмысляешь футбол, больше не рассматриваешь его как вид спорта, развлечение. Поймал себя на мысли, что когда смотрю матчи по телеку или на других стадионах, то чаще наблюдаю не за событиями на поле: где расположены сектора, как устроен стадион, у кого какие аккредитации, как проходят флеш-интервью. Короче, ужас. Но кайф. Невероятный!
Но так жестко только в большом клубе. В ПФЛ, конечно, проще.
Сколько человек и как ведут соцсети «Спартака»
– Есть ли какой-то план по публикациям?
– Есть. Давай даже разберем этот вопрос через кейс с Кокориным. Вечером перед объявлением уже был составлен план, что выходит в какие соцсети по часам. Это важно для знаковых событий: день рождения клуба, переходы и так далее. Но на каждый день такую подробную стратегию разрабатывать глупо.
У нас есть часы, когда мы постим. В инстаграме нужно ставить ближе к вечеру, в твиттере – день, в вк – утро. У нас есть большой календарь на месяц с пометками по важным событиям. Но у нас есть контент-план на неделю, чтобы мы ориентировались, когда и что мы можем дать в соцсети.
По визуалам. У нас есть потрясающий дизайнер, которого мы схантили со Sports.ru – Антон Смирнов. Он делает красивые вещи: картинки, календари рисует, много всего. Мы поняли, что нам нужен драйвовый дизайнер. Антон – такой. Он не только делает картинки, но и помогает мне по диджитал, плюс генерирует идеи. Он предлагает посты для английского твиттера, тик-ток, который сейчас растет быстрее всех остальных сетей, – полностью его.
Примеры его работ:
Или, например, вот тот твит с Фабрицио Романо. Это его была идея. Картинку нарисовал он, я скорректировал текст. Поставили – зашло. Охренел чуть-чуть от реакции.
Тут я все респекты отдаю Антону. Это был дедлайн ТО, увольнение Гуннерзавра. Мы поняли, что тема нужна. Надо было хайпануть – он знал про Романо. За 10 минут – тысяча лайков, репост самого Романо. Сейчас это популярный твит в русском футболе.
По видео. У нас есть два оператора, они сами все делают. Топчики. Мы просим их, чтобы после матча они кидали нам самый сок.
Например, такое.
В инстаграме это был один из самых заплюсованных постов. Но для меня пост удачный, если его лайкают игроки. Этот с эмоциями Тедеско пролайкали многие из основы, он понравился даже капитану. Все круто.
Они радуются – все счастливы – я счастлив.
Поставил лично для себя задачей, чтобы всем игрокам было комфортно. Для меня самое большое разочарование в работе, когда игрок высказывает по делу – что ты его подставил или расстроил.
– История, когда игроки респектовали или ругали тебя.
– Сразу скажу, что мы настроили такой вектор общения: они понимают, что я могу им всегда помочь. Например, с переводом на русский или наоборот. Пишут в личку: «Слушай, переведи мне это». Английский у меня уровне C2, поэтому я им всегда помогаю.
Есть еще куча случаев, когда помогаю им с мелочами. Например, Крал попросил заснять видео, где он бегает в жилете после тренировки. Контент сделал, отправил, он меня где-то там отметил в комментариях.
Но это не респекты или благодарность. Это рабочие моменты. По факту мы – обслуживающий персонал, который помогает игрокам и делает их пребывание в клубе еще приятнее. Если, скажем, админы, занимаются формой, то мы следим, чтобы игрок, надев эту форму, классно выглядел в медиапространстве и кайфовал от своего присутствия там.
Раньше английский твиттер «Спартака» вел человек, который, похоже, не знает английский
– Смотри, совсем недавно, еще до твоего прихода, соцсети «Спартака» были очень скучными. Первая мысль о соцсетях «Спартака», когда ты пришел в клуб?
– Когда пришел, то понял: есть гигантский непаханный пласт, на котором можно что-то делать. Мне удавалось сделать много важных исторических вещей со «Спартаком». Игроки идут на контакт хорошо, стараются помочь.
Моя первая мысль? Увидел в клубе желание развиваться в том числе и в диджитал-пространстве. Потому что до прихода тех людей, которые меня брали на работу, «Спартак» этой темой не занимался в принципе вообще.
Летом пришли новые люди, вместе с ними пришло и понимание, что такое соцсети «Спартака» и как с ними нужно работать.
– Наш главный фанат «Спартака» в редакции Миша Морозов бомбил, что английский твиттер клуба был тухлейшим и даже без галочки. Почему так?
– Кажется, не было понимания, зачем вообще нужен английский твиттер. Есть мнение, что многое делалось для галочки (не для той). Некоторые фразы, которые были в английском аккаунте «Спартака», были чуть-чуть программными.
Например, сборы по-английски – training camp. Вместо этого было – team concertation. Так не говорят. Англоязычная аудитория лучше воспринимает текст, когда не используется русская калька.
Почему не было галочки? Это большая проблема для нашего твиттера в принципе. Не так давно их офис в России закрылся, и теперь получать галочки очень трудно. Если есть прямой контакт с твиттером, то все будет готово месяца через два. У меня получилось примерно за три.
И сейчас, к сожалению, знакомый человек ушел из твиттера. А мне нужно верифицировать Крала и Ларссона – это будет сложнее. Когда у тебя аккаунт с галочкой, это помогает приросту подписчиков – тебя считают реальным клубом и охотнее подписываются.
И галочку я сделал не только английскому твиттеру, но и гандбольному «Спартаку». А они через два дня переименовались в ЦСКА. Аккаунт они сделали отдельный. Но он остался как памятник истории.
– То есть на тебе чуть ли не вся организаторская работа по соцсетям клуба и игроков?
– Игрокам я просто помогаю. Хотя у некоторых есть свои PR-менеджеры – знаю, что Крал и Ларссон работают с ними.
Сейчас есть помощники. Какая вообще история: когда-то на мне были только английские соцсети. Потом поставили на русскоязычные, и, кажется, получается ярче, чем было.
Поскольку я стал заниматься всем русским диджитал, то на английский начал подзабивать. Поэтому уже в свободное время постил что-то в английский твиттер, чтобы просто были записи.
Имеем испанский и узбекский твиттеры. У нас есть чаты, где мы все это обсуждаем. У них всех есть контент-план на неделю.
Отвечая на твой вопрос. Организаторская работа на мне – да. Есть, конечно, начальство: наш пресс-атташе Ярик Кулемин, диджитал-директор Влад Стефанский. Я с ними состыковываюсь. Но по английскому твиттеру никогда и ничего не согласовываю, потому что мои руководители мне доверяют.
К примеру, недавно мы запостили картинку, что есть очень много ботов с просьбой подписаться. В реплаях пошла переписка. Какая-то девушка отвечает: «Vale vale». Это в переводе с испанского – «Хорошо».
Если мы прочитаем по-английски, это прозвучит как «Вэйл». «Вэйл» – главный соперник «Стока», с которым мы очень хорошо общаемся в соцсетях. Вот я и написал: «Здесь «Порт Вэйл» не приветствуется». Это фан, он собрал хорошо.
Конечно, важные политические моменты нужно показывать руководству, чтобы что-то заверить. А так английский твиттер – полностью моя история. Рад, что он растет.
Хочу сказать, что в первые дни, когда я стал отвечать и за английские, и за русские соцсети, было дико тяжело. Много дел, мало времени. Было много всего возложено под одного человека.
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– Слушай, а расскажи, как вообще происходят коннект с игроками по вопросу верификации? К тебе подходит условный Крал и говорит: «Ваня, помоги, нужна галочка»?
– Если что, это даже больше по инстаграму сейчас, чем по твиттеру. Есть люди из «Спартака», которые до сих пор там не верифицированы. Есть игроки, которые молодые, но им важно получить галочку. На игру это не повлияет, но статус, важность, сам понимаешь.
По твиттеру решил это сам – потому что моя прошлая работа была связана с PR. Мне важно, чтобы люди заходили на верифицированные странички и видели, что клуб занялся этим вопросом.
– У вас была перестройка по соцсетям. Как вообще это происходило? Пришли в офис и сказали: «Нам надо что-то менять»?
– Не секрет, что спартаковсакие соцсети имели большой потенциал для развития. Часто были формулировки, просто скопированные с сайта. А тут язык должен кардинально изменяться. Мы к этому постепенно пришли.
Изменилось руководство, и наверху решили наконец-то сформировать позитивный образ, чтобы мы говорили на одном языке с аудиторией. Это очень важно, потому что до этого клубные медиа и болельщики не понимали друг друга.
К счастью, пришли люди, которые хотят сделать реально красивые вещи. Мы с Яриком Кулеминым были знакомы давно. С Владом – нет, но нашли общий язык после первой минуты знакомства. Мы сразу поняли друг друга, что хотим и не хотим делать. Убрали практически все, что было в прошлом сезоне, и делали свое. Добавили в инстаграм новые истории вроде «Главное о матче», мотиваторы-цитаты стали выходить чаще, изменили подход к дизайну, к кадрированию фоток – отказались от формата 1:1 в пользу 3:4.
Спустя недели две люди начали замечать прогресс.
– Вещи, которыми вы особенно гордитесь?
– Видос с куклами перед ЦСКА, представление Мозеса на европейском уровне, нормальный язык в твиттере. Полное переформатирование работы спартаковских медиа.
На юбилей Андрея Тихонова сделали спецпроект. Это была колоссальная работа: мы с Антоном разрабатывали дизайн, Ярик с оператором Сашей Судаковым гонял по всей Москве и записывал спикеров. По факту у нас всё вышло в двух форматах: сам атмосферный текст и трогательный видос, в котором важные для «Спартака» люди рассказывают, кто для них Тихонов.
Всю эту историю сделали за 10 дней – так увлеклись, что в проекте приняло участие даже больше людей, чем мы надеялись привлечь за такое сжатые сроки. Аленичева поймали на стадионе, когда узнали, что он будет рядом на другой съемке. Он в порядке. Рассказывал про казино, кальян и их совместный отдых. А его пожелание – чтобы Тихонов нашел работу – сбылось еще до выхода кино.
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Да на самом деле все по красоте выступили: Ярцева помогли снять ребята из «Тамбова», за что им большое спасибо, Романцева записывали ранним утром в Сокольниках. Было видно, как Олегу Иванычу понравилось вспоминать разные ламповые моменты из игрокой карьеры Тихонова.
Да, отдельно стоит матчдэй с «Ротором». И день до этого. Мы все сделали в стиле ретро.
Это была крутая история, хотя та крестовина на 93-й минуте могла все испортить. На примере «Ротора» мы показали, что даже под обычный гостевой матч можно сделать красоту. Мы сейчас перед каждой игрой стараемся делать красивые вещи. И вообще наша сезонная концепция проходит под хештегом #СделаемКрасиво.
Есть история, как родился этот девиз. У нас есть доска в кабинете. Мы когда готовились к переходу Кокорина, то обсуждали, что он скажет в видеообращении. Было два варианта, мы хотели связать с его любовью к Counter-Strike.
Первый вариант – «Ну, что, сделаем изи катку». Второй родился у меня в голове: «Ну, что, сделаем красиво».
Мы подумали, что даже не будем предлагать Саше вариант с каткой. «Делаем красиво» зашло. Дальше мы под всякую красоту ставим этот тег – знак качества. То есть распространение тега началось с Кокорина.
Плюс это идеально совпало с успехами команды на поле. Мы не делаем на отвали все. Мы делаем везде красиво – играем, постим что-то в соцсети, делаем крутые фото и видео. Мы – клуб про эмоции, про драйв. Улыбки, позитив, страсть, вот это вот всё.
– Сразу же по Кокорину. Расскажи, как это все было.
– Мы должны были представить Кокорина 1 августа. Но утром в тот день мы все были потрясены новостями из семьи Саши Соболева – нужно было отложить представление. Мы перенесли все на второе число.
Когда снимали ролик, понимали, что не хватает какого-то реквизита. В итоге решили, что нужны перчатки, как в CS. Посмотрели на карте – рядом был оружейный магазин. Сгоняли, купили и продолжили.
Снимали на парковке все эти проходы. В перчатках был один из нас: он там проходил, закладывал «бомбу», открывал ящик. Сняли все в разных локациях, а после всю ночь до четырех утра монтировали.
Сначала должен был выйти ролик. Потом – тизер, в котором Кокорин примеряет форму «Спартака». А потом – новость на сайт.
Немногие заметили, что в ролике есть его голос. Мы попросили Сашу записать нам войсом «Follow me», как в CS. Все же понимали, что Кокорин переходит в «Спартак» – а тут мы с роликом про CS, его голосом. Хорошо подогрели интерес.
Плюс ролик реально был качественным. Все эти пасхалочки про количество забитых мячей, «рашить сбг». Реально во всех темах спартаковская аудитория была представлена полностью – все локальные фразы и шуточки.
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Сделали. Получили громадный респект от всех. И даже от недоброжелателей. Спартаковским фанатам это зашло, потому что они поняли: с ними реально начали разговаривать на одном языке.
Саше тоже зашел ролик: «Бомбу вы сделали, классно». Он был в восторге.
С Сашей получилось красиво. Урунова мы представили в тиктоке. Потом сделали еще нарезку, чтобы все понимали: что за игрок к ним приехал.
– Расскажи, что с Мозесом.
– Витя – футболист топ-уровня. Человек играл в АПЛ (в том числе за мой любимый «Сток»), в Италии, поэтому его представление должно было пройти на таком же топовом уровне. К сожалению, ковид много что испортил: мы не могли присутствовать на подписании контракта, встретить его у трапа, чтобы сфоткать, но даже в таких условиях получилось сделать все нестыдно.
Что было: перед официальным объявлением дали войс в твиттере с песней Луи Армстронга Let My People Go – кстати, не все считали, но тизер зашел. Спустя 40 минут Виктор сам ворвался в твиттер и реплаем выложил видос, где он, будто зашазамив, слушает ту же песню. После – сама заметка на сайте, видеоселфи, встреча в аэропорту и примерно миллион постов во всех соцсетях о каждом его движении в тот день: от прибытия на стадион до первой тренировки. Мы очень рады, что Виктор приехал в «Спартак» и будет зажигать у нас.
– Кстати, изменилась ли как-то коммуникация с футболистами?
– Естественно. Так как я веду соцсети, то общаюсь со всеми игроками. С ними только по вотсапу – если раньше это были Крал и Ларссон, то сейчас там диалоги со всеми игроками. Хотя сейчас перевожу многих в телеграм, мотивируя тем, что там качество фоток лучше. Мне это нравится, я кайфую от этого.
Кайфую еще от того, что мы все рассказываем об игроках не только в футбольном плане – слушай, ну наверняка же надоело уже некоторым видеть и читать одно и то же, не? Но и с совершенно другой стороны, показывая их реальные эмоции и переживания, чтобы новые болельщики знакомились с парнями не как с футболистами, а как с такими же людьми.
Игроки, увидев, что мы от них хотим, раскрылись, и теперь иначе реагируют на наши просьбы сняться для чего-то – теперь без какой-то боязни, что выйдет некачественный продукт. Очень мотивируют ситуации, когда игроки реально видят наши старания и без проблем вписываются во все наши истории. У нас всех одна цель – делать «Спартак» сильнее. У парней – на поле, у нас – вне его.
– Максимально неожиданный респект за вашу работу?
– Когда некоторые журналисты, от которых не ожидал, оценивают некоторые вещи, это очень круто. Меня удивляли истории, когда через пару недель болельщики начали выписывать респекты, что мы хорошо все поменяли – хотя раньше многие херачили за работу в соцсетях.
Руководству нравится, что мы делаем. Они предлагают нам какие-то идеи. Мы их внимательно изучаем, что-то используем.
Английский твиттер дает «Спартаку» английских фанатов? Реально соперничать с «Зенитом»? Что-что, узбекский твиттер?
– А можно ли сделать русский твиттер таким же борзым, как и английский?
– Это невозможно. В английском твиттере одна аудитория, которая привыкла к таким вещам. Наша аудитория не привыкла, что клуб реально угорает. У Стаса Меркиса [бывший пресс-атташе «Енисея»] получилось. Я уважительно отношусь к его работе, но клубы реально разные. Некоторые вещи, которые он делал в «Енисее», в «Спартаке» делать нельзя.
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В русских медиа мы стараемся угорать, но это тяжело из-за определенных ограничений. Если ты посмотришь на «Зенит», то у них такая же история: английский твиттер шутит, русский – скромный, но делает нестыдно.
– Ок, у «Спартака» реально есть англоязычные фанаты?
– Да! Но есть и обычные любители футбола, которые пишут что-то вроде: «Я не знаю ни одного игрока, но слежу за командой, потому что есть такой твиттер».
Возвращаясь к предыдущему вопросу, есть задача от руководства делать в русском твиттере то, что есть в английском. Но если эти две платформы будут делать одни и те же вещи, мы быстро скатимся. А болельщики будут писать: «Че за детский сад».
– Есть клуб, на который вы равняетесь?
– Для русского диджитал стараюсь что-то перенимать из Европы, пусть даже фильтруя контент, понимая, что у нас немного разные аудитории.
Если говорить об англоязычном твиттере, то ориентируюсь на Бундеслигу. Лучшие у «Байера», «Боруссии» Д и «Баварии». Кстати, у АПЛ стало лучше. Они показывали хорошие цифры, но они неправильно этим пользовались. Карантин помог им выйти на нормальный уровень.
– Удивился, когда вы со «Стоком» зарубились в какую-то игру.
– Да, тогда не знал вообще правила, проиграл. У меня есть связи со «Стоком». Я за него болею с 2010 года. Это спровоцировало связь с ним по работе.
У «Спартака» похожие цвета. Я написал: «Че делать, все дома сидят, давайте поржем чуть-чуть». Они согласились. Вот мы и зарубились. Мне никто не высказал, что даже проиграл.
О нас написали. «Гол», кстати, первым был. Цитируемость для меня – один из главных показателей. Если о нас пишут, значит, я все делаю правильно. Но я говорю про положительную цитируемость, а не про твит про «шоколадки».
– Так, теперь вопрос по соперничеству с «Зенитом».
– Знаешь, смотрю на все цифры и понимаю, что сейчас у нас нет соперников в России. Правда. «Спартак» сейчас первый по лайкам, репостам и просмотрам, если мы говорим об английском твиттере.
За август-сентябрь мы лучшие в России по всему твиттеру. В октябре – по всем соцсетям. Видел, что коллеги из «Зенита» присылали сводную картинку по сетям с начала года, но если брать с того момента, когда новая команда занялась русским диджитал, то ситуация ой какая другая.
Это не обида на «Локо», но мне совершенно не нравится, что они сделали с английским твиттером. Когда я уходил два года назад, у английского твиттера было 6 тысяч подписчиков. Сейчас – чуть больше семи. И это была Лига чемпионов. Я понимаю, сколько сил я вложил и что они делают сейчас. И думаю: сколько сил убито.
Есть большие косяки. Например, когда ты обыгрываешь «Химки» 2:1, а пишут «Clean sheet» [сухой матч]. Ну, что, прикольно. И это удалили через шесть часов. Прикинь, если бы такое было в русском твиттере.
– Английский, испанский и узбекский твиттер. Что еще в планах?
– Немецкий твиттер, главный актив – Тедеско. Я вижу реакцию на Тедеско в английском твиттере и понимаю, что это надо конвертировать в отдельный кейс.
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Почему создали узбекский твиттер? Пришел Урунов. Сейчас есть площадка, где могут его обсуждать. Его ведет энтузиаст из Узбекистана: я скидываю твит, он переводит, а я ставлю.
– Есть еще глобальные планы?
– Обогнать «Зенит» – уже по подписчикам, а не по показателям типа Engagement Rate и Impressions. Плюс хочется, чтобы через соцсети люди переходили на сайт, покупали форму и она доходила до них хоть на Кокосовы острова – это что касаемо английского твиттера.
В русском диджитал хочется и дальше делать красиво, видеть, как болельщики кайфуют от пребывания в соцсетях и менять в лучшую сторону спартаковские медиа. Конечно, не стоит забывать и про KPI в русском диджитал – мы стали первым клубом в РПЛ по количеству подписчиков в вк, растем во всех других сетях: инста, фб, тикток – там мы вообще самые безбашенные. Самоирония, троллинг соперников, классные исторические флешбэки, трендовые истории, актуальные мемы – доходит до того, что в комменты приходят болельщики ЦСКА и говорят, что как бы им ни было больно это говорить, но: «У «Спартака» – лучший тикток в РПЛ». Приятно, черт возьми. Хочу, чтобы к концу моей работы в клубе так говорили про все наши соцсети.