Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью

• Сравнения по взаимодействию «Спартака» и ЦСКА, который по этому показателю второй. Инстаграм: 2 008 875 VS 1 206 749 Тикток: 334 951 VS 28 835. Твиттер: 279 565 VS 59 726.

• За октябрь английский твиттер «Спартака» посетили 226 тысяч раз – это на 417% больше, чем в сентябре.

• За месяц на английский твиттер подписались три тысячи подписчиков. Хотя «Спартака» нет в еврокубках.

• Вконтакте «Спартак» дважды за сезон обновлял клубный рекорд. Первый раз – в матче с «Химками». Второй – с «Краснодаром».

• «Спартак» активно влетает в тикток и к началу ноября уже накопил там миллион лайков.

За спартаковский SMM отвечает Иван Корж. «Гол» записал большое интервью с Коржом и узнал все секреты: как придумываются виральные посты, из чего состоит рабочий день клубного сммщика и зачем торчать в офисе допоздна, кому из игроков помогают с соцсетями, почему «Спартак» не шумел так раньше.