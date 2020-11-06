Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью

– Так, теперь вопрос по соперничеству с «Зенитом».

– Знаешь, смотрю на все цифры и понимаю, что сейчас у нас нет соперников в России. Правда. «Спартак» сейчас первый по лайкам, репостам и просмотрам, если мы говорим об английском твиттере.

За август-сентябрь мы лучшие в России по всему твиттеру. В октябре – по всем соцсетям. Видел, что коллеги из «Зенита» присылали сводную картинку по сетям с начала года, но если брать с того момента, когда новая команда занялась русским диджитал, то ситуация ой какая другая.

Это не обида на «Локо», но мне совершенно не нравится, что они сделали с английским твиттером. Когда я уходил два года назад, у английского твиттера было 6 тысяч подписчиков. Сейчас – чуть больше семи. И это была Лига чемпионов. Я понимаю, сколько сил я вложил и что они делают сейчас. И думаю: сколько сил убито.

Есть большие косяки. Например, когда ты обыгрываешь «Химки» 2:1, а пишут «Clean sheet» [сухой матч]. Ну, что, прикольно. И это удалили через шесть часов. Прикинь, если бы такое было в русском твиттере.

– Английский, испанский и узбекский твиттер. Что еще в планах?

– Немецкий твиттер, главный актив – Тедеско. Я вижу реакцию на Тедеско в английском твиттере и понимаю, что это надо конвертировать в отдельный кейс.

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Почему создали узбекский твиттер? Пришел Урунов. Сейчас есть площадка, где могут его обсуждать. Его ведет энтузиаст из Узбекистана: я скидываю твит, он переводит, а я ставлю.

– Есть еще глобальные планы?

– Обогнать «Зенит» – уже по подписчикам, а не по показателям типа Engagement Rate и Impressions. Плюс хочется, чтобы через соцсети люди переходили на сайт, покупали форму и она доходила до них хоть на Кокосовы острова – это что касаемо английского твиттера.

В русском диджитал хочется и дальше делать красиво, видеть, как болельщики кайфуют от пребывания в соцсетях и менять в лучшую сторону спартаковские медиа. Конечно, не стоит забывать и про KPI в русском диджитал ­– мы стали первым клубом в РПЛ по количеству подписчиков в вк, растем во всех других сетях: инста, фб, тикток – там мы вообще самые безбашенные. Самоирония, троллинг соперников, классные исторические флешбэки, трендовые истории, актуальные мемы – доходит до того, что в комменты приходят болельщики ЦСКА и говорят, что как бы им ни было больно это говорить, но: «У «Спартака» – лучший тикток в РПЛ». Приятно, черт возьми. Хочу, чтобы к концу моей работы в клубе так говорили про все наши соцсети.