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Люсьен Фавр
Л. Фавр
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Семин и «Локомотив» шумно расстались, а Бундеслига красиво вернулась. Обсуждаем в новом подкасте
#Бундеслига
20 мая, 19:40
Другая сторона рестарта Бундеслиги – постоянные травмы
#Бундеслига
30 мая, 13:35
Дэвис из «Баварии» – 🚀
#Альфонсо Дэвис
27 мая, 00:50
Оказывается, Киммих подготовился к чудо-удару парашютом
#Йозуа Киммих
26 мая, 23:48
Что теперь помешает чемпионству «Баварии»
#Бавария
26 мая, 23:18
Был ли пенальти, когда Боатенг отбил мяч рукой?
#Джером Боатенг
26 мая, 22:35
Почему немецкие команды печатают фамилии под номерами
#Бундеслига
20 мая, 13:50
Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было
#Бундеслига
19 мая, 01:01
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