У Холанда хронические проблемы с коленями. Это тянется еще из Норвегии

Эрлинг Холанд – киборг. В следующем году ему будет всего лишь 22 года. Но он уже сейчас отыграл 164 матча на взрослом уровне за клубы и забил 119 мячей. Недавно тренер «Боруссии» Д Марко Розе сказал:

«Эрлинг невероятен. Я не могу сказать, что он лучший форвард в футболе прямо сейчас, но он точно входит в список лучших. Через пару сезонов он войдет в список величайших. Пока что я рад, что он прогрессирует. У него нет слабых мест».

В целом характеристика Розе верна: Холанд действительно входит в число сильнейших нападающих планеты. Но в одном Розе ошибается – у Холанда все-таки есть слабое место. И это больные колени. Transfermarkt говорит, что у Холанда за 5 лет карьеры было 12 повреждений, но только четыре из них связаны с коленями. Не очень опасно? Вряд ли. Об этой проблеме Холанда говорил не один человек.