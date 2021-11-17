У Холанда хронические проблемы с коленями. Это тянется еще из Норвегии
Эрлинг Холанд – киборг. В следующем году ему будет всего лишь 22 года. Но он уже сейчас отыграл 164 матча на взрослом уровне за клубы и забил 119 мячей. Недавно тренер «Боруссии» Д Марко Розе сказал:
«Эрлинг невероятен. Я не могу сказать, что он лучший форвард в футболе прямо сейчас, но он точно входит в список лучших. Через пару сезонов он войдет в список величайших. Пока что я рад, что он прогрессирует. У него нет слабых мест».
В целом характеристика Розе верна: Холанд действительно входит в число сильнейших нападающих планеты. Но в одном Розе ошибается – у Холанда все-таки есть слабое место. И это больные колени. Transfermarkt говорит, что у Холанда за 5 лет карьеры было 12 повреждений, но только четыре из них связаны с коленями. Не очень опасно? Вряд ли. Об этой проблеме Холанда говорил не один человек.
• Уле-Гуннар Сульшер (они вместе были в «Мольде») рассказывал: «Когда я пришел в клуб, он мучился из-за больных колен. В итоге он облегчил эту проблему, но она никуда не ушла».
• Бывший физиотерапевт «Мольде» подтверждал слова Сульшера: «Иногда ему было сложно перенести две интенсивные тренировки подряд. Он рассказывал мне, что порой не спал по ночам из-за болей в колене».
• В 2019 году Хааланд уже играл за сборную Норвегии. И его проблемные колени навредили тогда норвежской команде. В ноябре того года Холанд пропустил матч против Фарерских островов из-за болей в коленном суставе. Представитель сборной Шейн Графф говорил:
«В четверг он получил легкий удар по колену. А на следующий день не смог закончить предматчевую разминку. Холанду нужно следить за своим здоровьем».
• В мае-2020 он получил травму колена после столкновения с судьей Тобиасом Штилером.
• Действующий тренер «Боруссии» по физиоподготовке Флориан Ванглер рассказывал: «Я не скажу что-то новое, потому что эта проблема обсуждалась достаточно давно. Холанд, как и любой молодой человек, который резко вырос и окреп, страдает от болей в суставах. Это нормально. Он много времени проводит у физиотерапевтов. Но это не из-за постоянных проблем, а потому что хочет быстрее восстанавливаться. Это нормально для человека, который вот-вот станет лучшим».
Сам Холанд лишь однажды комментировал свои колени: «Да, иногда они меня беспокоят и болят. Но я не думаю, что травмы колен будут хроническими в моем случае. Я советуюсь с физиотерапевтами и сильно тренирую ноги, чтобы они окрепли».