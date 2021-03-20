Эрлинг Холанд
Бундеслига
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Боруссия Д
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#Эрлинг Холанд #Футбол #Бундеслига #Боруссия Д

Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка

вчера, 21:46

www.imago-images.de/Global Look Press

У «Боруссии» Д с начала 2021-го странная статистика в Бундеслиге: беспроигрышные серии сменялись поражениями. Весенние встречи «Боруссии»:

❌ Поражение от «Баварии» (2:4).

✔️ Победа над «Гертой» (2:0).

В последнем матче «Боруссия» играла против «Кельна», стучащегося практически из зоны вылета (14 место, отрыв от последней тройки – 8 очков). Итог – 2:2. Эрлинг Холанд спасал «Боруссию» дважды, но добыть победу для нее не смог: команда лишь раз выиграла в последних шести встречах.

Матч завершен
Кельн
Кельн
Дуда 35
Якобс 65
2:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Холанд 3
Холанд 90

После матча Холанд психанул. Хорхе Мере из «Кельна» хотел поменяться с ним майками, но тот просто швырнул свою, не поблагодарил соперников и партнеров за игру и быстрым шагом ушел с поля.

У самого Холанда, кстати, получается фантастический сезон:

  • 21 гол в 21 матче Бундеслиги.
  • Всего за «Боруссию» у него 49 мячей в 49 играх.
  • На днях вывел свою команду в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 6 матчах ЛЧ у него 10 голов.

Пеп Гвардиола тут про него сказал: «Цифры говорят сами за себя. Холанд один из лучших нападающих в мире в своем возрасте. Цифры впечатляют».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Итальянский футбол, «Формула 1», «Локо» и эксперт по биографиям.
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