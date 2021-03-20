Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка

У «Боруссии» Д с начала 2021-го странная статистика в Бундеслиге: беспроигрышные серии сменялись поражениями. Весенние встречи «Боруссии»:

❌ Поражение от «Баварии» (2:4).

✔️ Победа над «Гертой» (2:0).

В последнем матче «Боруссия» играла против «Кельна», стучащегося практически из зоны вылета (14 место, отрыв от последней тройки – 8 очков). Итог – 2:2. Эрлинг Холанд спасал «Боруссию» дважды, но добыть победу для нее не смог: команда лишь раз выиграла в последних шести встречах.