Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
У «Боруссии» Д с начала 2021-го странная статистика в Бундеслиге: беспроигрышные серии сменялись поражениями. Весенние встречи «Боруссии»:
❌ Поражение от «Баварии» (2:4).
✔️ Победа над «Гертой» (2:0).
В последнем матче «Боруссия» играла против «Кельна», стучащегося практически из зоны вылета (14 место, отрыв от последней тройки – 8 очков). Итог – 2:2. Эрлинг Холанд спасал «Боруссию» дважды, но добыть победу для нее не смог: команда лишь раз выиграла в последних шести встречах.
После матча Холанд психанул. Хорхе Мере из «Кельна» хотел поменяться с ним майками, но тот просто швырнул свою, не поблагодарил соперников и партнеров за игру и быстрым шагом ушел с поля.
У самого Холанда, кстати, получается фантастический сезон:
- 21 гол в 21 матче Бундеслиги.
- Всего за «Боруссию» у него 49 мячей в 49 играх.
- На днях вывел свою команду в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 6 матчах ЛЧ у него 10 голов.
Пеп Гвардиола тут про него сказал: «Цифры говорят сами за себя. Холанд один из лучших нападающих в мире в своем возрасте. Цифры впечатляют».