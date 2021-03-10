Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче

Эрлинг Холанд уже привычно забивает в каждой игре в Лиге чемпионов. В этом сезоне он участвовал в шести матчах – в них есть десять голов. Холанд четырежды оформлял дубль, а еще в двух матчах забил по одному голу. «Боруссия» из них проиграла только «Лацио» в первом туре группового этапа. То поражение ничего не решило – она вышла в плей-офф.

Opta посчитала, что Холанд – самый молодой игрок с шестью подряд голевыми матчами в Лиге чемпионов. На момент гола в ответной игре с «Севильей» Холанду было 20 лет и 231 день. Еще он перегнал Мбаппе по голам в Лиге чемпионов, которые они оба забили до 21-летия. У Мбаппе остается 19 голов до этой возрастной отметки, Холанд забил уже 20.

В матчах с «Севильей» на счету Холанда четыре из пяти голов «Боруссии». Он один забил столько, сколько и вся «Севилья». Но «Боруссия» прошла.