Эрлинг Холанд
Лига чемпионов
Футбол
Боруссия Д
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#Эрлинг Холанд #Лига чемпионов #Футбол #Боруссия Д

Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче

2 часа назад

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Эрлинг Холанд уже привычно забивает в каждой игре в Лиге чемпионов. В этом сезоне он участвовал в шести матчах – в них есть десять голов. Холанд четырежды оформлял дубль, а еще в двух матчах забил по одному голу. «Боруссия» из них проиграла только «Лацио» в первом туре группового этапа. То поражение ничего не решило – она вышла в плей-офф.

Opta посчитала, что Холанд – самый молодой игрок с шестью подряд голевыми матчами в Лиге чемпионов. На момент гола в ответной игре с «Севильей» Холанду было 20 лет и 231 день. Еще он перегнал Мбаппе по голам в Лиге чемпионов, которые они оба забили до 21-летия. У Мбаппе остается 19 голов до этой возрастной отметки, Холанд забил уже 20.

В матчах с «Севильей» на счету Холанда четыре из пяти голов «Боруссии». Он один забил столько, сколько и вся «Севилья». Но «Боруссия» прошла.

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Холанд 35
Холанд 54
2:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Эн-Несири 69
Эн-Несири 90

Холанд проводит второй сезон в Лиге чемпионов. За весь прошлый сезон он не забивал только в двух играх.

  1. Последняя игра группового этапа в составе «Зальцбурга». Победа над «Ливерпулем» оставляла «Зальцбургу» шансы на выход из группы. Холанд отбегал 75 минут, не забил, а «Зальцбург» проиграл 0:2. Клуб занял третье место на групповом этапе и прошел только в Лигу Европы. В зимнее окно Холанд ушел в «Боруссию».
  2. Уже в «Боруссии» Холанд забил в первом матче против «ПСЖ». Второй он закончил без голов – как и вся «Боруссия». Повторился счет 0:2 и вылет из турнира. Тогда Холанд жаловался, что ему помешали пустые трибуны: «Это дерьмо. Мне нужны фанаты. Я просто нуждаюсь в них».

Сейчас Холанд проходит через трудности, но не остается без голов в Лиге чемпионов. Его второй гол в ворота «Севильи» – отдельная история. Холанд забил, но вместо гола судья поставил пенальти. Его Холанд не реализовал – и тут судья показал на повтор удара. Дальше Холанд не промахнулся: вывел «Боруссию» в следующий этап победным дублем.

Если брать матчи всех турниров, то у Холанда случился необычный прорыв в феврале. Либо он не забивает вообще, либо сразу делает дубль. Сработало уже в трех играх подряд. Для «Боруссии» важнее его голы в Лиге чемпионов. Клубный твиттер еще во время матча отметил гол Холанда таким постом: «Его зовут Эрлинг Холанд. Он любит Лигу чемпионов».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
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