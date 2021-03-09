Боруссия
Дортмунд
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Севилья
Севилья
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
9 марта 2021, 23:00 МСК
9.03.2021, 23:00 МСК
вторник
Составы