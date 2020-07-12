Эрлинг Холанд
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Боруссия Д
Холанда выгнали из ночного клуба – его затроллил папа
12 июля, 21:56
Чемпионат Германии завершился, поэтому Эрлинг Холанд временно вернулся в родную Норвегию. Там он сначала выкладывал фотографии с семьей, а потом попал в историю: поругался с охранником, который выгнал его из ночного клуба. Видео инцидента уже сутки распространяют по соцсетям.
На все отреагировал даже папа Холанда – в куртке «Боруссии» и с топором: «Эрлинг, давай возвращайся к работе. Большой ночной город не для тебя».
За день до этого Холанд сам выкладывал в инстаграм момент, когда рубит дрова. Подпись: «Скоро зима». Партнерам из «Боруссии» понравилось. Несколько игроков пришли в комментарии к посту, а Джованни Рейна подметил: «Зима только через пять месяцев».
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