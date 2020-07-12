Холанда выгнали из ночного клуба – его затроллил папа

За день до этого Холанд сам выкладывал в инстаграм момент, когда рубит дрова. Подпись: «Скоро зима». Партнерам из «Боруссии» понравилось. Несколько игроков пришли в комментарии к посту, а Джованни Рейна подметил: «Зима только через пять месяцев».