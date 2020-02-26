Секреты мощи Холанда: три порции на ужин, очки для сна, диета Роналду, генетика родителей-спортсменов

Холанд – машина, живое оружие, биоробот. Кажется, что у него инкубаторная карьера суперсолдата – его как будто разработали на секретной базе, создав машину для голов.

Но все-таки он обычный человек (есть доказательства). При этом – у него природно уникальный организм, с детства ультрапрофессиональное отношение к здоровью и дотошное внимание к каждой детали, помогающее его организму поддерживать идеальное состояние.

• Холанд начал играть в футбол, когда ему было пять лет. В том же возрасте он установил мировой рекорд по прыжкам в длину для своего возраста, который не побит до сих пор (1 метр и 63 сантиметра).