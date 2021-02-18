«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме

В конце тайма Холанд оформил дубль – 3:1 в пользу «Боруссии». В гостях над такой благополучной «Севильей».

Удивительно.

• «Боруссия» после увольнения Люсьена Фавра и назначения Эдина Терзича поначалу побеждала, а затем повалилась вниз. Худший отрезок пошел месяц назад – потеря очков со слабым «Майнцем», поражения от конкурентов – «Байера» и менхенгладбахской «Боруссии», поражение от «Фрайбурга», ничья с «Хоффенхаймом». Уместилась тут лишь победа над «Аугсбургом».

• Так «Боруссия» рухнула на шестое место в Бундеслиге. О чемпионстве давно можно забыть (16 очков до «Баварии), но и от лигочемпионской четверки отставание уже в шесть баллов.

• Хуммельс пожаловался, что команда часто проигрывает борьбу. «Попадание в ЛЧ теперь под угрозой, хотя это была наша задача-минимум», – заключил он. Грустно прозвучало.

• «Боруссия» забивала в каждом матче даже такого неудачного отрезка, но этого не хватило. Холанд забил за это время три мяча, но они ни на что не повлияли. Зато в ЛЧ расцвел – за 13 игр в этом турнире у него 18 голов. Никому такое еще не удавалось.

• Быть героем для первых матчей плей-офф – уже традиция для Холанда. Помните этот безумный гол в ворота «ПСЖ» год назад?