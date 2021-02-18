Лига чемпионов
Футбол
Эрлинг Холанд
Боруссия Д
Севилья
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#Лига чемпионов #Футбол #Эрлинг Холанд #Боруссия Д #Севилья

«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме

час назад

dpa / Global Look Press

Букмекеры примерно поровну оценивали шансы «Севильи» и «Боруссии» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов, чуть выше поставив испанцев, играющих дома.

Два факта, которые определяют фаворита:

  • «Севилья» выиграла девять последних матчей во всех турнирах и не пропускала голы в семи последних.
  • «Боруссия» победила всего в одной игре Бундеслиги из шести последних.

Логично, что «Севилья» и повела в счете – в начале игры отличился Сусо. А потом вот так здорово грохнул издали Дауд:

Затем Эрлинг Холанд здорово завершил комбинацию, в которой сам же и поучаствовал.

В конце тайма Холанд оформил дубль – 3:1 в пользу «Боруссии». В гостях над такой благополучной «Севильей».

Удивительно.

• «Боруссия» после увольнения Люсьена Фавра и назначения Эдина Терзича поначалу побеждала, а затем повалилась вниз. Худший отрезок пошел месяц назад – потеря очков со слабым «Майнцем», поражения от конкурентов – «Байера» и менхенгладбахской «Боруссии», поражение от «Фрайбурга», ничья с «Хоффенхаймом». Уместилась тут лишь победа над «Аугсбургом».

• Так «Боруссия» рухнула на шестое место в Бундеслиге. О чемпионстве давно можно забыть (16 очков до «Баварии), но и от лигочемпионской четверки отставание уже в шесть баллов.

• Хуммельс пожаловался, что команда часто проигрывает борьбу. «Попадание в ЛЧ теперь под угрозой, хотя это была наша задача-минимум», – заключил он. Грустно прозвучало.

• «Боруссия» забивала в каждом матче даже такого неудачного отрезка, но этого не хватило. Холанд забил за это время три мяча, но они ни на что не повлияли. Зато в ЛЧ расцвел – за 13 игр в этом турнире у него 18 голов. Никому такое еще не удавалось.

• Быть героем для первых матчей плей-офф – уже традиция для Холанда. Помните этот безумный гол в ворота «ПСЖ» год назад?

Ответный матч пройдет 9 марта. Уже понятно, что на эту пару никакие закономерности в чемпионатах не влияют. Может, тогда и интрига еще остается?

Матч завершен
Севилья
Севилья
Сусо 7
Де Йонг 84
2:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Дауд 19
Холанд 27
Холанд 43
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