Севилья
Севилья
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Боруссия
Дортмунд
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
17 февр. 2021, 23:00 МСК
17.02.2021, 23:00 МСК
среда
Составы