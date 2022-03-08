Лига Европы: прогноз на матч «Севилья» – «Вест Хэм», 10 марта 2022 года

«Севилья» и «Вест Хэм» – соперники по 1/8 финала Лиги Европы. Их матч стартует 10 марта в 20:45 по Москве. Он пройдет в Испании.

Котировки букмекеров на итог матча «Севилья» – «Вест Хэм»:

Победа «Севильи» – 2,14

Ничья – 3,20

Победа «Вест Хэма» – 3,85

«Вест Хэм» напрямую попал в 1/8 финала Лиги Европы. Перед игрой с «Севильей» он проиграл два матча подряд в разных турнирах.

У «Севильи» было только два поражения в десяти последних играх во всех турнирах. Команда идет на втором месте в испанской Примере.

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