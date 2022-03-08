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Лига Европы: прогноз на матч «Севилья» – «Вест Хэм», 10 марта 2022 года
08 марта, 23:49
«Севилья» и «Вест Хэм» – соперники по 1/8 финала Лиги Европы. Их матч стартует 10 марта в 20:45 по Москве. Он пройдет в Испании.
Котировки букмекеров на итог матча «Севилья» – «Вест Хэм»:
- Победа «Севильи» – 2,14
- Ничья – 3,20
- Победа «Вест Хэма» – 3,85
«Вест Хэм» напрямую попал в 1/8 финала Лиги Европы. Перед игрой с «Севильей» он проиграл два матча подряд в разных турнирах.
У «Севильи» было только два поражения в десяти последних играх во всех турнирах. Команда идет на втором месте в испанской Примере.
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