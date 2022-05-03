«Айнтрахт» – «Вест Хэм». Обзор, прогноз и ставки на матч: 5 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Вест Хэм»

«Матч! Футбол 1» проведет прямую трансляцию матча.

Игру можно посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

«Матч ТВ» покажет игру «Айнтрахта» и «Вест Хэма» 6 мая в 00:45 по Москве.

«Вест Хэм» победил только в одном из семи последних матчей во всех турнирах. Это была игра в Лиге Европы против «Лиона» (3:0) на предыдущей стадии.

«Айнтрахт» имеет две победы за пять матчей в Бундеслиге и еврокубках, обе – в Лиге Европы. В четвертьфинале Лиги Европы «Вест Хэм» прошел «Лион», «Айнтрахт» – «Барселону».

В чемпионате Англии «Вест Хэм» идет на седьмом месте. Клуб набрал 52 очка за 35 матчей в АПЛ. У «Вулверхэмптона» есть один матч в запасе и всего на три очка меньше.

«Айнтрахт» занимает 11-е место в Бундеслиге с отрицательной разницей мячей (-4). Клуб уже не займет место выше восьмого. У клуба остались игры с «Боруссией М» и «Майнцем».