«Зенит» выиграл четвертое чемпионство подряд: полгода не проигрывает в РПЛ, забил на 16 голов больше остальных
Что надо знать о новом чемпионстве «Зенита»
«Зенит» выиграл у «Локомотива» со счетом 3:1 в 27-м туре РПЛ. Этот результат сделал клуб досрочным чемпионом. Такая возможность появилась после поражения «Динамо» от «Урала» (2:3). «Динамо» теперь отстает от «Зенита» на девять очков и рискует упустить даже второе место. Кубок РПЛ экстренно прилетел в Санкт-Петербург прямо во время матча «Зенит» – «Локомотив».
Все это произошло на фоне кубкового провала «Зенита»:
• «Зенит» не проигрывает в РПЛ с 16 октября 2021 года. Тогда было два последовательных поражения от «Сочи» и «Арсенала» (оба – по 1:2). Это единственные поражения «Зенита» за весь сезон. После той даты: 11 побед и пять ничьих. Параллельно «Зенит» вылетел из Лиги Европы и проиграл «Алании» в Кубке России. Тот матч вообще завершился серией пенальти.
• За 27 туров «Зенит» забил 64 гола. Это с большим отрывом лучший результат во всем чемпионате. Ближайшим преследователем «Зенита» по этому показателю остается «Сочи» (48). На этот результат «Сочи» вышел через крупную победу над «Рубином» со счетом 6:0. У «Зенита» в этом сезоне был подобный успех – октябрьский разгром «Спартака» (7:1).
• Сезон-2020/21 «Зенит» завершил с показателем в 65 очков. Максимально возможный результат в новом сезоне – 70 очков. Для этого «Зениту» нужны победы над «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом». Два из трех матчей для «Зенита» будут гостевыми. В турнире годовой давности «Зенит» выиграл 19 из 30 матчей. До этого показателя сейчас остается одна победа.
Какие еще вещи нужно учитывать по этому чемпионству «Зенита»
• «Зенит» снова оформил досрочное чемпионство в игре с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге. Год назад это случилось еще увереннее – та победа была со счетом 6:1. «Локомотив» в тот момент оставался главным преследователем «Зенита», но по итогу отдал второе место «Спартаку». Сейчас разница стала больше – победа «Зенита» увеличила его отрыв от «Локомотива» до 20 очков.
• Сергей Семак выиграл шесть из девяти чемпионств «Зенита» (одно – в СССР). Дважды он побеждал в РПЛ в качестве игрока «Зенита». Сейчас «Зенит» взял четыре чемпионства подряд уже под руководством Семака-тренера. Формально у Семака есть еще одно косвенное участие в чемпионстве: он был ассистентом Виллаш-Боаша в одном из чемпионских сезонов.
• Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков участвовал во всех последних чемпионствах «Зенита». Он принадлежит клубу с 2015 года, но уходил в аренду и спускался во вторую команду. Теперь Михаил Кержаков имеет четыре титула с «Зенитом». Его брат Александр Кержаков побеждал с «Зенитом» в РПЛ три раза – для него последнее чемпионство было в сезоне-2014/15.
• Иван Сергеев проводит первый сезон в карьере в РПЛ. В чемпионском матче он забил гол и сделал ассист. Сергеев отыграл первую половину сезона в «Крыльях» (18 матчей, 6+4). Зимой он перешел в «Зенит». Мы рассказывали об этом трансфере. Дзюба не верил, что Сергеев забьет восемь голов за сезон. Тот уже перекрыл эту планку – набрал девять.