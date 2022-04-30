«Зенит» выиграл четвертое чемпионство подряд: полгода не проигрывает в РПЛ, забил на 16 голов больше остальных

Какие еще вещи нужно учитывать по этому чемпионству «Зенита»

• «Зенит» снова оформил досрочное чемпионство в игре с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге. Год назад это случилось еще увереннее – та победа была со счетом 6:1. «Локомотив» в тот момент оставался главным преследователем «Зенита», но по итогу отдал второе место «Спартаку». Сейчас разница стала больше – победа «Зенита» увеличила его отрыв от «Локомотива» до 20 очков.

• Сергей Семак выиграл шесть из девяти чемпионств «Зенита» (одно – в СССР). Дважды он побеждал в РПЛ в качестве игрока «Зенита». Сейчас «Зенит» взял четыре чемпионства подряд уже под руководством Семака-тренера. Формально у Семака есть еще одно косвенное участие в чемпионстве: он был ассистентом Виллаш-Боаша в одном из чемпионских сезонов.

• Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков участвовал во всех последних чемпионствах «Зенита». Он принадлежит клубу с 2015 года, но уходил в аренду и спускался во вторую команду. Теперь Михаил Кержаков имеет четыре титула с «Зенитом». Его брат Александр Кержаков побеждал с «Зенитом» в РПЛ три раза – для него последнее чемпионство было в сезоне-2014/15.

• Иван Сергеев проводит первый сезон в карьере в РПЛ. В чемпионском матче он забил гол и сделал ассист. Сергеев отыграл первую половину сезона в «Крыльях» (18 матчей, 6+4). Зимой он перешел в «Зенит». Мы рассказывали об этом трансфере. Дзюба не верил, что Сергеев забьет восемь голов за сезон. Тот уже перекрыл эту планку – набрал девять.