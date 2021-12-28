Сергеев дошел до «Зенита» через полгода после дебюта в РПЛ. Дзюба не верил, что он забьет восемь голов
Иван Сергеев переходит из «Крыльев Советов» в «Зенит». Клубы уже подтвердили переговоры и медосмотр Сергеева. Его главное достижение за карьеру – 40 голов в прошлом сезоне ФНЛ. Сейчас «Крылья Советов» занимают восьмое место в РПЛ. Сергеев забил шесть голов и сделал четыре ассиста. Он сыграл за «Крылья» во всех 18 матчах сезона.
Важный факт по карьере Сергеева: он дебютировал в РПЛ в 26 лет. В статистических пабликах можно увидеть еще один матч из прошлого, который связывает Сергеева с Премьер-лигой. «Тамбов» с ним в составе играл с «Амкаром» переходные матчи в сезоне-2017/18. Сергеев вышел в одном из них, но формально до РПЛ так и не дошел. И «Тамбов» тогда проиграл.
Предыдущие клубы Ивана Сергеева: «Строгино», «Тамбов», «Торпедо», «Крылья Советов». Когда Сергеев принадлежал «Строгино», он играл за студенческую сборную России на Универсиаде. Там вообще забил шесть голов в пяти играх, пересекался с Гапоновым из «Спартака». Перед Универсиадой была и еще одна смена клуба: Сергеев ездил в аренду в «Ригу».
В ФНЛ у него регулярно все складывалось так:
В 2021 году Иван Сергеев наконец-то дошел до РПЛ. Что с ним произошло за полгода в лиге:
🎲 Сначала важное: стартовая позиция «Крыльев» при заходе в РПЛ. Клуб набрал 101 очко в РПЛ и установил рекорд ФНЛ. Там же «Крылья» забили 100 голов, Сергеев – автор 40 из них. Летом клуб сохранил почти весь состав. Transfermarkt насчитал девять летних подписаний суммарно за 1,5 миллиона евро. Сам Сергеев в июне продлил контракт с «Крыльями» до 2024 года.
🎲 Кому Иван Сергеев забивал в осенне-зимней части РПЛ: «Рубин» (2), «Арсенал», «Сочи», ЦСКА, «Химки». Где делал ассисты: «Рубин», «Зенит», «Динамо», «Краснодар». Интересно, что в матчах с «Динамо» и «Краснодаром» Сергеев отдавал голевую передачу на единственный и победный гол «Крыльев». С «Рубином» у него получалось играть лучше всего (2 гола + 1 ассист).
🎲 Иван Сергеев впервые попал в сборную России перед ноябрьскими матчами отбора на ЧМ-2022. Карпин объяснил это тем, что он хорошо работает на команду в «Крыльях». Лучший бомбардир РПЛ Агалларов в тот момент ехал на сбор молодежки, Дзюба не попадал даже в расширенный список. Сергеев был в запасе в играх с Кипром и Хорватией, но не дебютировал.
🎲 Попадание в сборную означало еще и выполнение обещания Ивана Сергеева (подробно – тут). Он еще в апреле сказал, что при вызове в сборную России сбреет бороду. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров узнал и подарил Сергееву электробритву. 16 ноября «Крылья» показали ролик, где видно: Сергеев все-таки побрился.
🎲 Сергеев уходит из «Крыльев» в момент, когда команда идет на восьмом месте в РПЛ. В октябре-ноябре у «Крыльев» была серия из трех побед с общим счетом 8:0. «Зенит» лидирует в РПЛ, а инсайдеры отправляют на трансфер Дзюбу и Азмуна. На этом фоне подписание Сергеева выглядит заменой минимум одному из них. Особенно это важно из-за ситуации с Дзюбой.
🎲 Перед стартом сезона Артем Дзюба и Константин Генич поспорили о результативности Ивана Сергеева. Ставка Генича: Сергеев забьет в сезоне минимум восемь голов. Дзюба с этим не согласился. Позже Сергеев комментировал в эфире «Матч ТВ» этот спор: «Почему Дзюба в меня не поверил? Может, причина в том, что я дебютировал в РПЛ только в 26 лет?»
Позже Генич узнал, что Дзюба заблокировал его в инстаграме. И назвал принципиальным моментом тот спор: «Доволен, что Сергеев уже забил шесть мячей. С переходом Ивана в «Зенит» наш с Дзюбой спор приобретает новые краски. Будет очень смешно, если Артем в итоге покинет команду, а Сергеев в нее придет». Сергееву остается два мяча в РПЛ, чтобы Генич победил.
Transfermarkt оценивает Сергеева всего в 2,3 миллиона евро. «Крылья Советов» забирали его из «Торпедо» за 200 тысяч. За этот сезон Сергеев выделился минимум двумя интересными голами. В игре против ЦСКА он перебросил Игоря Акинфеева, когда получал пас перед воротами. Против «Рубина» Сергеев превратил в гол сильный пас пяткой от Зиньковского. Он умеет так: