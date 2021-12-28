Сергеев дошел до «Зенита» через полгода после дебюта в РПЛ. Дзюба не верил, что он забьет восемь голов

Иван Сергеев переходит из «Крыльев Советов» в «Зенит». Клубы уже подтвердили переговоры и медосмотр Сергеева. Его главное достижение за карьеру – 40 голов в прошлом сезоне ФНЛ. Сейчас «Крылья Советов» занимают восьмое место в РПЛ. Сергеев забил шесть голов и сделал четыре ассиста. Он сыграл за «Крылья» во всех 18 матчах сезона.

Важный факт по карьере Сергеева: он дебютировал в РПЛ в 26 лет. В статистических пабликах можно увидеть еще один матч из прошлого, который связывает Сергеева с Премьер-лигой. «Тамбов» с ним в составе играл с «Амкаром» переходные матчи в сезоне-2017/18. Сергеев вышел в одном из них, но формально до РПЛ так и не дошел. И «Тамбов» тогда проиграл.

Предыдущие клубы Ивана Сергеева: «Строгино», «Тамбов», «Торпедо», «Крылья Советов». Когда Сергеев принадлежал «Строгино», он играл за студенческую сборную России на Универсиаде. Там вообще забил шесть голов в пяти играх, пересекался с Гапоновым из «Спартака». Перед Универсиадой была и еще одна смена клуба: Сергеев ездил в аренду в «Ригу».

В ФНЛ у него регулярно все складывалось так: