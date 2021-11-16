✂️ Сергеев сбрил бороду после сборной. Бритву ему публично подарил губернатор Самарской области

Вокруг отъезда России в Хорватию на матч квалификации – сплошная грусть. Один позитивный момент возник через пару дней после игры с 26-летним нападающим «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.

Предыстория:

✂️ 9 апреля. Сергеев очень много забивает в ФНЛ за «Крылья» и выводит их в полуфинал Кубка. Рассказывал, что нравится с бородой ходить, и ответил на вопрос об обещании побриться после вызова в сборную: «Раз обещал, значит сбрею. Осталось, чтобы вызвали, хаха».

✂️ 1 ноября. Сергеев был вызван в сборную России на матчи с Кипром и Хорватией.

✂️ 6 ноября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил Сергееву бритву. «По приезде придется сбрить. Губернатор вот подарил электробритву».

✂️ 16 ноября. «Крылья» показали видео. Сергеев побрился.

Было: