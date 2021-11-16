Иван Сергеев
ЧМ-2022
Россия
Крылья Советов
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#Иван Сергеев #ЧМ-2022 #Россия #Крылья Советов

✂️ Сергеев сбрил бороду после сборной. Бритву ему публично подарил губернатор Самарской области

57 минут назад

Скриншот из инстаграма «Крыльев Советов»

Вокруг отъезда России в Хорватию на матч квалификации – сплошная грусть. Один позитивный момент возник через пару дней после игры с 26-летним нападающим «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.

Предыстория:

✂️ 9 апреля. Сергеев очень много забивает в ФНЛ за «Крылья» и выводит их в полуфинал Кубка. Рассказывал, что нравится с бородой ходить, и ответил на вопрос об обещании побриться после вызова в сборную: «Раз обещал, значит сбрею. Осталось, чтобы вызвали, хаха».

✂️ 1 ноября. Сергеев был вызван в сборную России на матчи с Кипром и Хорватией.

✂️ 6 ноября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил Сергееву бритву. «По приезде придется сбрить. Губернатор вот подарил электробритву».

✂️ 16 ноября. «Крылья» показали видео. Сергеев побрился.

Было:

Стало:

Валерий Карпин объяснил вызов: «Сергеев меня привлек своей игрой и работоспособностью. Он приносит пользу своей команде. Журналисты больше всего обращают внимание на голы и передачи, поэтому недостаточно показывают его роль в «Крыльях Советов».

У Сергеева до сих пор нет игр за сборную. Это был его первый вызов, но на поле он ни разу не появился.

«Спокойно к этому отношусь и себе всегда говорю, что надо оставаться человеком, с самого начала кем ты был – тем и оставаться», – так он говорил перед отъездом.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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