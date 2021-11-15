Интервью Карпина после Хорватии: работа в стыках – не факт, психология – главная проблема, футбол в России – бои

Россия проиграла Хорватии в матче последнего тура квалификации к ЧМ-2022. Валерий Карпин в «Коммент.Шоу» ответил на вопросы журналистов.

По матчу с Хорватией: крупное поражение могло порадовать больше, все пошло не так уже с начала, лидера не нашлось

📢 «Лучше б мы проиграли 0:3 при такой игре. Проблема единственная – проблема в голове . Хотя бы чтоб у нас мяч задерживался на пять секунд. Это точно не из-за мастерства игроков. Никому не нравится, когда говорят про трусость. Но когда никто под мяч не открывается – это с чем связано? »

📢 «Если б мы пытались в футбол и проиграли 0:3, я был бы более доволен, чем как сейчас получилось без попыток атаковать. В самолете посмотрел игру по компьютеру – можно было играть спокойно, никакого прессинга не было и близко . Если бы закончили 0:0 и с этим футболом? Были бы радостные эмоции. После Словакии тоже были радостные эмоции».

📢 «Когда подумал, что не получается играть так, как задумали? На пятой минуте. Стал орать Сафонову и Дивееву, толку только никакого».

📢 «Привязать какого-то конкретного игрока к Модричу мысли не было. Что он сделал сверхъестественного?»

📢 «Кудряшов? Допустим, он бы упал и лежал, и нам бы забили гол, все б кричали, что он не боец нам могут забить, а он там лежит, умирает. Встретились в раздевалке, потом в аэропорту извинился, но что извиняться? Это футбол. У нас в Сан-Себастьяне был игрок, три забил в свои, потом стал капитаном».

📢 «Кто должен быть лидером? Знаю, кто должен был быть, но его не было. Находился ли он на поле? Был . Говорить не буду».

📢 «Я надеялся играть по-другому. Я идиот».