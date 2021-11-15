Интервью Карпина после Хорватии: работа в стыках – не факт, психология – главная проблема, футбол в России – бои
Россия проиграла Хорватии в матче последнего тура квалификации к ЧМ-2022. Валерий Карпин в «Коммент.Шоу» ответил на вопросы журналистов.
По матчу с Хорватией: крупное поражение могло порадовать больше, все пошло не так уже с начала, лидера не нашлось
📢 «Лучше б мы проиграли 0:3 при такой игре. Проблема единственная – проблема в голове. Хотя бы чтоб у нас мяч задерживался на пять секунд. Это точно не из-за мастерства игроков. Никому не нравится, когда говорят про трусость. Но когда никто под мяч не открывается – это с чем связано?»
📢 «Если б мы пытались в футбол и проиграли 0:3, я был бы более доволен, чем как сейчас получилось без попыток атаковать. В самолете посмотрел игру по компьютеру – можно было играть спокойно, никакого прессинга не было и близко. Если бы закончили 0:0 и с этим футболом? Были бы радостные эмоции. После Словакии тоже были радостные эмоции».
📢 «Когда подумал, что не получается играть так, как задумали? На пятой минуте. Стал орать Сафонову и Дивееву, толку только никакого».
📢 «Привязать какого-то конкретного игрока к Модричу мысли не было. Что он сделал сверхъестественного?»
📢 «Кудряшов? Допустим, он бы упал и лежал, и нам бы забили гол, все б кричали, что он не боец нам могут забить, а он там лежит, умирает. Встретились в раздевалке, потом в аэропорту извинился, но что извиняться? Это футбол. У нас в Сан-Себастьяне был игрок, три забил в свои, потом стал капитаном».
📢 «Кто должен быть лидером? Знаю, кто должен был быть, но его не было. Находился ли он на поле? Был. Говорить не буду».
📢 «Я надеялся играть по-другому. Я идиот».
Психология: это главная проблема, нет уверенности, что она решится
📢 «Допустим, я говорю, что это самый важный матч в карьере – они думают «самый важный матч у Георгича», и их начинает трясти. Если взять у меня – «Спартак», «Мальорка», «Армавир», «Матч ТВ», и я принимаю «Ростов», боремся за выживание. [Представляем] Попадаем в стыки, вылетаем. Что с моей карьерой было бы, если бы тот матч не выиграли? Не было бы и сборной у меня».
📢 «Много обдумываю-передумываю, надо еще прийти к заключительной мысли. Но глобальная мысль одна – мы все равно боимся. Проговорили с первого сбора – перед игрой с Хорватией были разговоры, что некого бояться. Кто-то боится журналистов, кто-то болельщиков, громких имен, что это Хорватия. У каждого свое. Ответственность разная – одно дело играть на ЧМ в группе с Хорватией или Францией, другое – в финале ЧМ с то же Францией.
📢 «Не предполагал, что есть такое количество фобий, в этом и заключается самая главная проблема. Игра со Словенией меня ввела в заблуждение. После безобразной игры со Словакией, может, слишком много дал информации. А с Хорватией все психологические проблемы вылезли наружу».
📢 «Нет уверенности, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Я в раздумьях. Уверенность что буду тренером в стыковых матчах? Не знаю. Думаю. Допустим, у меня есть контракт, любой, с кем угодно, но если говорю, что не хочу больше, меня кто-то удержит? Я думаю. Надо отдохнуть, спокойно проанализировать, потом думать».
📢 «Нужен ли психолог в команде? В СССР, начале российского футбола и слова такого не было. Если говорить про сборную, то за 3-4 дня он ничего не сделает. Работа длится годами или месяцами. В клубе, может быть, зависит от каждого отдельного футболиста».
Подбор игроков: Миранчук давно не играл 90 минут, Головин должен быть ярче, Дзюба может приехать в марте
📢 «По мне, Миранчук сыграл плохо в первом тайме, были потери, во втором – здорово. Почему его не было с Хорватией? Последний матч, когда он сыграл 90 минут, был в августе. И у него тянуло заднюю, это да. Я не смотрю на мячи, на голы. Ионов? Он лучше открывается за спину. А Миранчук – хуже».
📢 «Головин не показывает, на что способен, он может намного больше. Что я делаю не так? Пока не знаю. Он гораздо ярче играет в «Монако»? Это потому что забил один гол?»
📢 «Не хотел вызывать новых игроков в ноябре, из новых были только Сергеев и Хайкин. Скопинцев? Я его очень хорошо знаю, потому и не вызываю. Не буду говорить, что ему мешает. Дзюба? Позвонил ему после расширенного списка, чтобы включить в основной. Он сказал «нет». В октябре сказал набирать форму, сейчас, наверное, опять растерял. Будет ли в марте к стыкам? Все может быть. Он должен играть хорошо за «Зенит».
📢 «Уровень, как я говорил до этого, – достаточно высокий для определенных задач, не говорю про выигрыш чемпионата мира. Именно футбольное мастерство. Многое могут – обрабатывать, отдавать, видят поле. Но это надо показывать. Уметь-то я умею, когда не значащая игра. А когда надо показать – начинаются проблемы, но это не связано с мастерством».
В России футбол есть, но какой – вопрос
📢 «Слова Тарасовой? Не слышал. Мнение еще одного человека. Слова Ловчева? Согласен полностью. Вчерашняя игра – да. Футбол в России – есть, мы ж в него играем, значит, есть. Какой он – другой вопрос».
Тур в марте желательно перенести
📢 «Не знаю кто там [в стыках] сеяный или несеяный. Примерный уровень представляю. Примерно наш уровень. Просить РФС перенести тур? Если будет возможность – с удовольствием. Чем больше времени – тем лучше. Гарантии [что это поможет] нет. Вероятность, что будет лучше, – есть».
Футбол в России – бои
📢 «Футбол в России – это не игра, это бои. Что и говорим по поводу психологии – это с детства идет. Слава Караваев говорит: «Георгич, слава богу, побыл в Чехии и Голландии – для них это игра, через полчаса не парятся, готовятся к следующей игре».
У нас с детства – надо выиграть, тренеры матерят, чуть ли не бьют. Там тренеров не то что на руках носят, их уважают. В России – нет. Считаю, что это общество. Оно не радуется, когда ты купил машину новую. А там радуются».