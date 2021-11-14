«Заговор лысых: сначала Филимонов, теперь Кудряшов». Россия грустит и шутит после Хорватии

Россия проиграла Хорватии и будет отбираться на ЧМ-2022 через стыки.

Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там

В соцсетях очень много грусти и разочарования. Снова мы проиграли решающий матч.