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ЧМ-2022
«Заговор лысых: сначала Филимонов, теперь Кудряшов». Россия грустит и шутит после Хорватии
52 минуты назад
Россия проиграла Хорватии и будет отбираться на ЧМ-2022 через стыки.
Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там
В соцсетях очень много грусти и разочарования. Снова мы проиграли решающий матч.
Мы в тысячный раз проиграли матч, в котором нам нужна была всего лишь чертова ничья. Наша сборная не может просто сыграть вничью с тем, кто чуть сильнее, вот в чем беда. В этом году такое случилось уже дважды.
Весь матч смотрела в таком напряжении, сейчас уже не могу думать о другом. Надо отвлечься и успокоиться, но сейчас у меня глаза на мокром месте, так больно и обидно. И понимаешь ведь, что, играя до гола в автобус, рассчитывать не на что, но все же.. а что, а вдруг #ХорватияРоссия
Всем известную фразу в пору переделать: «Если я усну и проснусь через 100 лет и меня спросят, что сейчас происходит со сборной России, я отвечу: она проигрывает решающий матч 0-1 в тот момент, когда устраивает и ничья». #ХорватияРоссия
Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Атаки хорватов в воде на подступах к нашей обороне. Я смотрел, как Кудряшов мерцает во тьме близ врат Сафонова. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём. Пора вылетать. https://t.co/iCuU55qubD
Часто шутят про ливень и грязь на поле.
Дождище – главная тема матча России и Хорватии: брызги, грязь и застревающий в лужах мяч
Как же хороши наши в #ХорватияРоссия https://t.co/dCpzPq6d6d
наша штрафная/ штрафная хорватов #ХорватияРоссия https://t.co/r5SSZ4SV5p
КОРОТКО, КАК ВЫГЛЯДЕЛ МАТЧ #ХорватияРоссия: https://t.co/PS5eARkVjH
Журналисты задают вопрос Валерию Карпину на послематчевой пресс-конфереции #ХорватияРоссия https://t.co/cvASL3V8Tu
Миллион шуток и размышлений вокруг автогола Федора Кудряшова.
Заговор лысых футболистов, сначала Филимонов, теперь вот Кудряшов
Кудряшов - это некая карма за лицемерие Карпина и людей, которые вылизывают Валере. Когда мы слушали хейт в адрес Черчесова, то претензии были об автобусе, о вызове по блату, и в случае с Карпиным это же оправдывали. И вот автогол забил вызывавшийся "по блату" у Стаса - Кудряшов. https://t.co/QdZWSJdlgj
Кудряшов, когда мяч летит в штрафную https://t.co/HqbyIGPkTn
теперь понятно, как Фёдор Кудряшов попал в сборную https://t.co/j81eNOQFOt
Кудряшов в стиле Ковтуна. Столько отбиваться, чтобы забить в свои. Классика сборной России испокон веков
⚽️Фёдор Кудряшов исключён из Putin Team https://t.co/kTZHH46myQ
ВЕЧНО ЭТИ ФЁДОРЫ ЧТО-ТО ИСПОЛНЯЮТ С ХОРВАТИЕЙ #МетаОнлайн #ХорватияРоссия
Ой, две одинаковые фотки скинул #ХорватияРоссия #Сафонов https://t.co/7re1WTd8rN
Кудряшов просто вспомнил 2007 и решил поблагодарить хорватов. Бывает. Что ж поделать. Водное поло - это хорватский спорт. Да и в футболе лучше. Нам оставалось надеяться только на чудо. И наше чудо спасало как могло! Лучший! 💚 https://t.co/8pTN8uDh8y
Матвей Сафонов против хорватов #ХорватияРоссия #БитваЗаКатар https://t.co/XRwPvLW1k1
Сафонов Матвей Евгеньевич #ХорватияРоссия https://t.co/BCSu1WZiJD
давайте просто сойдемся на том что Сафонов самый классный игрок в нашей сборной и впринципе на этом можно и закончить #ХорватияРоссия
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