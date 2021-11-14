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#Россия #ЧМ-2022

«Заговор лысых: сначала Филимонов, теперь Кудряшов». Россия грустит и шутит после Хорватии

52 минуты назад

Твиттер сборной России

Россия проиграла Хорватии и будет отбираться на ЧМ-2022 через стыки. 

Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там

В соцсетях очень много грусти и разочарования. Снова мы проиграли решающий матч.

Часто шутят про ливень и грязь на поле. 

Дождище – главная тема матча России и Хорватии: брызги, грязь и застревающий в лужах мяч

Миллион шуток и размышлений вокруг автогола Федора Кудряшова

И респект Матвею Сафонову.

Героический Сафонов против Хорватии: извалялся в мокрой грязи, выдержал 5 ударов в створ и даже сделал единственную обводку сборной за тайм

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