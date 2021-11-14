Героический Сафонов против Хорватии: извалялся в мокрой грязи, выдержал 5 ударов в створ и даже сделал единственную обводку сборной за тайм

У матча Хорватии и России было два героя. Первый – погода. Сильный дождь затопил некоторые участки поля и сделал игру мегасложной с точки зрения оформления комбинаций.

Второй – Матвей Сафонов, который много спасал Россию. Сафонов стал основным в сборной только 8 октября, в матче против Словакии (до этого ворота защищал Маринато Гилерме). С тех пор у него три матча в основе. А встреча с Хорватией – четвертая подряд в этом отборе.

И тут он проявил себя максимально ярко:

• Этот материал пишется на 87-й минуте встречи. Хорваты нанесли 5 ударов в створ ворот России. Все пять отражены Сафоновым, либо пойманы им (как было в первом тайме, когда головой бил Крамарич).

А это самый опасный момент, который случился в начале второго тайма: