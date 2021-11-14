Героический Сафонов против Хорватии: извалялся в мокрой грязи, выдержал 5 ударов в створ и даже сделал единственную обводку сборной за тайм
У матча Хорватии и России было два героя. Первый – погода. Сильный дождь затопил некоторые участки поля и сделал игру мегасложной с точки зрения оформления комбинаций.
Второй – Матвей Сафонов, который много спасал Россию. Сафонов стал основным в сборной только 8 октября, в матче против Словакии (до этого ворота защищал Маринато Гилерме). С тех пор у него три матча в основе. А встреча с Хорватией – четвертая подряд в этом отборе.
И тут он проявил себя максимально ярко:
• Этот материал пишется на 87-й минуте встречи. Хорваты нанесли 5 ударов в створ ворот России. Все пять отражены Сафоновым, либо пойманы им (как было в первом тайме, когда головой бил Крамарич).
А это самый опасный момент, который случился в начале второго тайма:
• Совершил единственную обводку в первом тайме. Видео момента:
• И, конечно же, из-за погоды он очень-очень-очень сильно запачкал форму.
Реакции на это:
И даже в эпизоде с пропущенным голом он не виноват – там мяч в ворота срезал Федор Кудряшов, а Сафонов просто не дотянулся.