Матвей Сафонов
ЧМ-2022
Россия
Хорватия
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#Матвей Сафонов #ЧМ-2022 #Россия #Хорватия

Героический Сафонов против Хорватии: извалялся в мокрой грязи, выдержал 5 ударов в створ и даже сделал единственную обводку сборной за тайм

вчера, 18:46

скриншот с сайта Первого канала

У матча Хорватии и России было два героя. Первый – погода. Сильный дождь затопил некоторые участки поля и сделал игру мегасложной с точки зрения оформления комбинаций.

Второй – Матвей Сафонов, который много спасал Россию. Сафонов стал основным в сборной только 8 октября, в матче против Словакии (до этого ворота защищал Маринато Гилерме). С тех пор у него три матча в основе. А встреча с Хорватией – четвертая подряд в этом отборе.

И тут он проявил себя максимально ярко:

• Этот материал пишется на 87-й минуте встречи. Хорваты нанесли 5 ударов в створ ворот России. Все пять отражены Сафоновым, либо пойманы им (как было в первом тайме, когда головой бил Крамарич).

А это самый опасный момент, который случился в начале второго тайма:

• Совершил единственную обводку в первом тайме. Видео момента:

• И, конечно же, из-за погоды он очень-очень-очень сильно запачкал форму.

Реакции на это:

И даже в эпизоде с пропущенным голом он не виноват – там мяч в ворота срезал Федор Кудряшов, а Сафонов просто не дотянулся.

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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