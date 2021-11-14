Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Сердар Азмун
Месут Озил
Квинси Промес
Александр Головин
Федор Чалов
Эльдор Шомуродов
Россия
Мальта
США
Белоруссия
Норвегия
Австралия
Непал
Сан-Марино
Нидерланды
Китай
Швеция
Манчестер Сити
Спартак
ЦСКА
Краснодар
Локомотив
Ливерпуль
Барселона
Зенит
Реал
Тамбов
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Отбор ЧМ. Европа
Хорватия VS Россия
Поделиться:
Хорватия - Россия: 14 ноября 2021 смотреть онлайн
Хорватия
-:-
Хорватия - Россия: 14 ноября 2021 смотреть онлайн
Россия
Отбор ЧМ. Европа, 10 тур
Отбор ЧМ. Европа,
10 тур
14 нояб. 2021, 17:00 МСК
14.11.2021, 17:00 МСК
воскресенье
Cтадион Максимир
Максимир
Загреб
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хорватия
мин
1
Ливакович
Доминик Ливакович
3
Баришич
Борна Баришич
6
Ловрен
Деян Ловрен
21
Вида
Домагой Вида
2
Врсалько
Шиме Врсалько
4
Перишич
Иван Перишич
10
Модрич
Лука Модрич
8
Ковачич
Матео Ковачич
11
Брозович
Марсело Брозович
10
Влашич
Никола Влашич
9
Крамарич
Андрей Крамарич
Запасные
23
Слуга
Симон Слуга
-
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
-
2
Уремович
Филип Уремович
-
22
Мельняк
Дарио Мельняк
-
21
Юранович
Йосип Юранович
-
19
Бадель
Милан Бадель
-
18
Оршич
Мислав Оршич
-
15
Пашалич
Марио Пашалич
-
7
Брекало
Йосип Брекало
-
16
Калинич
Никола Калинич
-
13
Будимир
Анте Будимир
-
29
Ловрич
Кристиян Ловрич
-
Россия
мин
13
Шунин
Антон Шунин
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Семенов
Андрей Семенов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Фернандес
Марио Фернандес
17
Головин
Александр Головин
21
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Кузяев
Далер Кузяев
8
Фомин
Даниил Фомин
21
Ионов
Алексей Ионов
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
12
Дюпин
Юрий Дюпин
-
12
Лунев
Андрей Лунев
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
6
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
22
Миранчук
Алексей Миранчук
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
21
Мухин
Максим Мухин
-
9
Заболотный
Антон Заболотный
-
26
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
Прошлые матчи
06.06.2007
06 июня 2007
ср
21:30
Хорватия
0 : 0
Россия
06.06.2007
06 июня 2007
ср
21:30
Хорватия
0
Россия
0
06.09.2006
06 сент. 2006
ср
19:00
Россия
0 : 0
Хорватия
06.09.2006
06 сент. 2006
ср
19:00
Россия
0
Хорватия
0
Новости
Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
вчера, 01:39
Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже
#Артем Дзюба
вчера, 01:05
В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
#РПЛ
24 марта, 11:55
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
#Мальта
23 марта, 21:00
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
#
Новости матча
Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист
вчера, 00:38
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
24 марта, 23:16
Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой
24 марта, 21:41
Как играли раньше Россия и Мальта
23 марта, 16:26
Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:24
Во сколько начнется матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:22
Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:19
Сборная России показала форму, в которой сыграет на Евро. Презентация прошла в тиктоке
22 марта, 22:38