Хорватия - Россия: 14 ноября 2021 смотреть онлайн

Хорватия
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Хорватия - Россия: 14 ноября 2021 смотреть онлайн

Россия
Отбор ЧМ. Европа, 10 тур

Отбор ЧМ. Европа,

10 тур
14 нояб. 2021, 17:00 МСК
14.11.2021, 17:00 МСК
воскресенье
Cтадион Максимир
Максимир
Загреб
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Предварительный состав

Хорватия
мин
1
Ливакович
Доминик Ливакович
3
Баришич
Борна Баришич
6
Ловрен
Деян Ловрен
21
Вида
Домагой Вида
2
Врсалько
Шиме Врсалько
4
Перишич
Иван Перишич
10
Модрич
Лука Модрич
8
Ковачич
Матео Ковачич
11
Брозович
Марсело Брозович
10
Влашич
Никола Влашич
9
Крамарич
Андрей Крамарич
Запасные
23
Слуга
Симон Слуга
-
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
-
2
Уремович
Филип Уремович
-
22
Мельняк
Дарио Мельняк
-
21
Юранович
Йосип Юранович
-
19
Бадель
Милан Бадель
-
18
Оршич
Мислав Оршич
-
15
Пашалич
Марио Пашалич
-
7
Брекало
Йосип Брекало
-
16
Калинич
Никола Калинич
-
13
Будимир
Анте Будимир
-
29
Ловрич
Кристиян Ловрич
-
Россия
мин
13
Шунин
Антон Шунин
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Семенов
Андрей Семенов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Фернандес
Марио Фернандес
17
Головин
Александр Головин
21
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Кузяев
Далер Кузяев
8
Фомин
Даниил Фомин
21
Ионов
Алексей Ионов
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
12
Дюпин
Юрий Дюпин
-
12
Лунев
Андрей Лунев
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
6
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
22
Миранчук
Алексей Миранчук
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
21
Мухин
Максим Мухин
-
9
Заболотный
Антон Заболотный
-
26
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
-
9
Соболев
Александр Соболев
-

Прошлые матчи

06.06.2007 06 июня 2007 ср 21:30
Хорватия
0 : 0
Россия
06.06.2007 06 июня 2007 ср 21:30
Хорватия
0
Россия
0
06.09.2006 06 сент. 2006 ср 19:00
Россия
0 : 0
Хорватия
06.09.2006 06 сент. 2006 ср 19:00
Россия
0
Хорватия
0

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