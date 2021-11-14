Лидер Хорватии – раздолбай, который съел два кг салями перед финалом чемпионата мира, скандалил с военными в больнице и ездил ночью пьяным

Конфликтные обострения Брозовича не исчезли. В 2018 году он саркастически похлопал на свист и недовольство фанатов «Интера», когда его заменили в победном матче против «Болоньи». Gazzetta dello Sport писала, что «Интер» оштрафует Брозовича и потребует публичных извинений, но экс-главный тренер Лучано Спаллетти сказал:

«Иногда, когда вы, болельщики, хотите кого-то наказать, знайте, что это работает не так. Менеджер и команда устанавливают понятные правила, а те, кто их не соблюдает, будут наказаны. Но я не накажу Брозовича, потому что он наказал себя сам».

У Брозовича есть фирменный жест, который он набил на руке и использует на вывеске собственного бара

Это большой и указательный пальцы, которыми он держится за подбородок и изображает задумчивость. Как это появилось:

«Это была середина августа. Мы поехали в центр Милана на машине с сестрой и ее подругой. Перед отъездом нам пришла идея: давайте сделаем фотографию. И я сфотографировался в такой позе – инстинктивно и без причины.

В чем смысл? Ну, я не знаю. Возможно, так хотел сказать, что я хороший парень или джентльмен. Или: «Смотрите, как у меня». В один прекрасный день я увидел в Gazzetta материал, посвященный моему жесту. С этого момента все взорвалось. Жест стал хитом в общении».