Лидер Хорватии – раздолбай, который съел два кг салями перед финалом чемпионата мира, скандалил с военными в больнице и ездил ночью пьяным
Марцело Брозович – шальной лидер сборной Хорватии. В отборе к ЧМ-2022 он закрыл все матчи, но завалил игры против Мальты: в первой – просидел в запасе, во второй – забил в свои ворота (просто выносил мяч и попал себе в лицо) и заменился после перерыва. В отборе к ЧМ-2022 Брозович провел за Хорватию больше всех времени на поле.
Похожее положение в «Интере»: в этом сезоне он не пропустил ни одного матча и везде выходил в стартовом составе (но четвертый по общим минутам в команде в Серии А). Четыре прошлых сезона – не меньше 31 игры в Серии А. На первый год в клубе Брозович засветил в инстаграме фотографию с тележкой еды и корзинкой пива: десяток замороженных пицц, коробки со сладостями, банки кока-колы.
Молодой, худой, голодный:
В финале ЧМ-2018 Брозович отбегал весь матч, а перед ним накопил калорий. Защитник Деян Ловрен рассказывал: «Я не знаю, как Брозович ест так много. Перед финалом чемпионата мира он съел два килограмма салями, два круассана и выпил кучу кока-колы. Затем пробежал 15 километров без проблем.
Если бы я ел столько же, мне понадобилось бы четыре дня, чтобы восстановиться. Я спросил его, как ему это удалось. Он показал на небо и ответил: «Салями, салями!» Это не сказывается на форме. «Интер» даже стебется над ним за худощавость – например, Николо Барелла: «Ты забыл свои икры в раздевалке?»
Но Брозович – это проблемы: лишение прав за езду в пьяном виде и месяц бана за пост в инсте с критикой тренера «Интера»
Шум из лета-2020. Брозович привез в больницу в Милане друга, который травмировал ногу. Небольшая потеря крови = паника, поэтому Брозович требовал пропустить их к врачам вне очереди, но получил отказ. Чтобы его успокоить, руководство больницы сначала вызвало полицию, а потом – военных, которые предупредили о последствиях. Брозович остыл, извинился перед врачами и сел с другом в общей очереди.
За месяц до инцидента он пьяным ночью вел машину, проехал на красный свет и попался полиции. Брозович остался без водительских прав и получил от «Интера» штраф 100 тысяч евро. Флэшбек из 2016 года: тогда на Рождество его BMW X6 дважды не остановилась на красный свет, хотя Брозович вообще не мог водить машину, потому что за два месяца перед этим лишился водительских прав за нарушения.
В том же году «Интер» проиграл «Хапоэлю» из Беер-Шевы в Лиге Европы, а Брозович ушел на замену сразу после перерыва. Это привело к конфликту: он опубликовал пост в инстаграме, где раскритиковал главного тренера Франка де Бура за замену. Так Брозович словил месячный бан, но вернулся. «Он был наказан и прощен», – говорил де Бур, который провел в «Интере» три месяца.
После своего ухода де Бур еще раз напомнил о дисциплине Брозовича: «Каждый раз, когда вы думали «Наконец-то хороший результат, все успокоилось», появлялись книга Икарди [в которой тот критиковал ультрас клуба] или Брозович на дискотеке, которого нужно наказать. У нас было всего три месяца, но, честно говоря, мне показалось, что прошел целый год».
Конфликтные обострения Брозовича не исчезли. В 2018 году он саркастически похлопал на свист и недовольство фанатов «Интера», когда его заменили в победном матче против «Болоньи». Gazzetta dello Sport писала, что «Интер» оштрафует Брозовича и потребует публичных извинений, но экс-главный тренер Лучано Спаллетти сказал:
«Иногда, когда вы, болельщики, хотите кого-то наказать, знайте, что это работает не так. Менеджер и команда устанавливают понятные правила, а те, кто их не соблюдает, будут наказаны. Но я не накажу Брозовича, потому что он наказал себя сам».
У Брозовича есть фирменный жест, который он набил на руке и использует на вывеске собственного бара
Это большой и указательный пальцы, которыми он держится за подбородок и изображает задумчивость. Как это появилось:
«Это была середина августа. Мы поехали в центр Милана на машине с сестрой и ее подругой. Перед отъездом нам пришла идея: давайте сделаем фотографию. И я сфотографировался в такой позе – инстинктивно и без причины.
В чем смысл? Ну, я не знаю. Возможно, так хотел сказать, что я хороший парень или джентльмен. Или: «Смотрите, как у меня». В один прекрасный день я увидел в Gazzetta материал, посвященный моему жесту. С этого момента все взорвалось. Жест стал хитом в общении».
Этот жест зафиксирован на левой кисти через тату с задумчивым эмодзи 🤔. Так он праздновал голы и чемпионство и позирует во время отдыха:
Всего у Брозовича больше 20 тату. Самое заметное и свежее – эмодзи бомбы на шее, которое он сделал весной-2021:
Эмодзи с задумчивым лицом Брозович использовал на входе в собственный бар, который называется EpicBrozo. Там можно играть в дартс. Об этом увлечении мы рассказывали в отдельном материале. Брозович использует название EpicBrozo в тегах в соцсетях, зарегистрировал бренд одежды и продает футболки с такими надписями.
Через эту фразу он описал момент, когда лег под стенку во время штрафного удара против «Барселоны» в Лиге чемпионов и дальше постоянно повторял тактический прием везде:
Брозович назвал тот блок ходом крокодила, а потом надел зеленый костюм на Хэллоуин: