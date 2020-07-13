Брозович из «Интера» открыл собственный бар из любви к дартсу – проводит там соревнования и раздает медали

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович влип в неприятную историю: он проехал на красный, и полицейские остановили его автомобиль. А там – еще два нарушения: немецкие номера на машине и положительный тест на алгоколь. Брозович лишен прав.

Брозович вообще любит бары, но не за алкоголь. Его страсть – барные игры: дартс, бильярд, настольный теннис. По той же причине он открыл собственный бар он в городе Велика-Горица (седьмой по величине город Хорватии, примерно 20 км от Загреба) в начале 2018 года. Бизнес – совместно с сестрой Эмой.

Называется EpicBrozo – как его празднования голов в виде смайлика с рукой под подбородком.