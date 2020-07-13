Брозович из «Интера» открыл собственный бар из любви к дартсу – проводит там соревнования и раздает медали
Полузащитник «Интера» Марцело Брозович влип в неприятную историю: он проехал на красный, и полицейские остановили его автомобиль. А там – еще два нарушения: немецкие номера на машине и положительный тест на алгоколь. Брозович лишен прав.
Брозович вообще любит бары, но не за алкоголь. Его страсть – барные игры: дартс, бильярд, настольный теннис. По той же причине он открыл собственный бар он в городе Велика-Горица (седьмой по величине город Хорватии, примерно 20 км от Загреба) в начале 2018 года. Бизнес – совместно с сестрой Эмой.
Называется EpicBrozo – как его празднования голов в виде смайлика с рукой под подбородком.
В баре мечты он наставил установок по дартсу и стал проводить турниры. В зависимости от конкурса можно заплатить за участие 25-30 хорватских кун (не более 350 рублей), а выиграть даже пять тысяч (около 50 тысяч рублей). Или получить медали.
Турниры проводятся до сих пор, вот таким было расписание весенних соревнований до отмены из-за коронавируса.
Ух, каким популярным был бар после ЧМ-2018, откуда Хорватия вернулась с серебряными медалями.