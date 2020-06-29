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#Томмазо Берни #Футбол #Серия А #Интер

Вратарь «Интера» за семь лет в клубе не сыграл ни разу. Его жизнь – €200 000 в год, свадьба в Африке, обнаженные фото

29 июня, 19:30
Михаил Морозов

Инстаграм Берни

Томмазо Берни – третий голкипер «Интера». Ему 37 лет. Раньше он играл за пару итальянских клубов, включая «Лацио», ездил в «Брагу», мелькал в итальянской молодежке. В «Интере» Берни числится с 2014 года, но последний официальный матч провел в октябре 2012-го. Да, почти восемь лет назад.

Шесть сезонов – ноль матчей, зато две красные карточки. Как это возможно?

Теоретически – вполне, если сидеть на скамейке и ругаться на судью или соперников. Это как раз случай Берни:

• В январе 2020-го саркастически поаплодировал судье, который удалил с поля Лаутаро Мартинеса в конце игры «Интер» – «Кальяри».

• В июне 2020-го удалился в игре с «Пармой» в середине второго тайма по той же причине – наорал на арбитра.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что он делает в «Интере»? Заполняет лимит для воспитанников и ходит по встречам

• В еврокубках у команды должно быть минимум четыре воспитанника, которые провели бы в системе клуба не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года. Берни отлично вписывается в квоту.

• Он дисциплинированно ходит на все тренировки, подсказывает молодым и поддерживает хорошую атмосферу в раздевалке.

• Участвует во всяких клубных активностях. Например, как-то поработал в клубном магазине. Некоторые посетители его даже узнавали.

Или сходил с Д’Амброзио на кулинарный фестиваль в Сингапуре во время турне «Интера» по Азии – готовил там завтрак.

Такой примерный набор функций для футболиста «Интера» с зарплатой в 200 тысяч евро в год.

Лучшая история: мальчик, который пришел на встречу с вратарями Хандановичем и Паделли и спросил: «А где же Томмазо?».

Те развели руками.

С фанатами Берни вообще всегда умеет дружить. Вот так он зажигал на трибуне «Лацио»:

Кажется, что Берни всегда был лысым. Но он выглядел и так:

Или даже так:

Что о нем думают фанаты? Ох, много всего

Мы почитали, что о Берни пишут фанаты «Интера» на одном из англоязычных форумов:

• Называют Берни маскотом и боллбоем;

• Считают странным, что за такие деньги у Берни есть привилегии: пара часов тренировок в день, лучшие места на стадионе, бесплатные билеты для друзей и прочие бонусы как игроку;

• Вместо него мог бы тренироваться молодой вратарь, а не футболист, чья карьера на закате.

Но фактически все претензии не к самому Берни, а к руководству.

«Интер»

Берни интересный. Играет на гитаре, любит 60-е, 

Круг интересов Берни велик – он любит читать, интересуется культурой 1960-х годов, играет на гитаре, в инстаграме рассуждает о смысле жизни и дискутирует на эту тему с фанатами.

Особо впечатлила Берни книга итальянки Куки Галлман «Я мечтала об Африке» – в ней она рассказывала, как переехала в Кению с мужем и сыном. В 2000 году по книге сняли фильм с Ким Бейсингер в главной роли (и он провалился с бюджетом примерно $50 миллионов и доходом около 15 млн).

Под впечатлением от книги Берни женился именно в Кении, отпраздновав свадьбу с местным племенем. Ему хотелось, чтобы это произошло в древнем месте, где можно найти корни человека. И заодно встретился с самой Галлман.

В инстаграме у Берни много семейных фотографий. Любимый жанр – красивая обнаженка с женой.

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Комментарии (1)
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Alvaro Pedro
29 июня, 23:59

Сомневаюсь, что Берни нужен для заявки в ЛЧ - если нет нужного количества воспитанников, то просто остаются пустые места в заявке.

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