- Томмазо Берни
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Вратарь «Интера» за семь лет в клубе не сыграл ни разу. Его жизнь – €200 000 в год, свадьба в Африке, обнаженные фото
Томмазо Берни – третий голкипер «Интера». Ему 37 лет. Раньше он играл за пару итальянских клубов, включая «Лацио», ездил в «Брагу», мелькал в итальянской молодежке. В «Интере» Берни числится с 2014 года, но последний официальный матч провел в октябре 2012-го. Да, почти восемь лет назад.
Шесть сезонов – ноль матчей, зато две красные карточки. Как это возможно?
Теоретически – вполне, если сидеть на скамейке и ругаться на судью или соперников. Это как раз случай Берни:
• В январе 2020-го саркастически поаплодировал судье, который удалил с поля Лаутаро Мартинеса в конце игры «Интер» – «Кальяри».
• В июне 2020-го удалился в игре с «Пармой» в середине второго тайма по той же причине – наорал на арбитра.
Что он делает в «Интере»? Заполняет лимит для воспитанников и ходит по встречам
• В еврокубках у команды должно быть минимум четыре воспитанника, которые провели бы в системе клуба не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года. Берни отлично вписывается в квоту.
• Он дисциплинированно ходит на все тренировки, подсказывает молодым и поддерживает хорошую атмосферу в раздевалке.
• Участвует во всяких клубных активностях. Например, как-то поработал в клубном магазине. Некоторые посетители его даже узнавали.
Или сходил с Д’Амброзио на кулинарный фестиваль в Сингапуре во время турне «Интера» по Азии – готовил там завтрак.
Такой примерный набор функций для футболиста «Интера» с зарплатой в 200 тысяч евро в год.
Лучшая история: мальчик, который пришел на встречу с вратарями Хандановичем и Паделли и спросил: «А где же Томмазо?».
Те развели руками.
С фанатами Берни вообще всегда умеет дружить. Вот так он зажигал на трибуне «Лацио»:
Кажется, что Берни всегда был лысым. Но он выглядел и так:
Или даже так:
Что о нем думают фанаты? Ох, много всего
Мы почитали, что о Берни пишут фанаты «Интера» на одном из англоязычных форумов:
• Называют Берни маскотом и боллбоем;
• Считают странным, что за такие деньги у Берни есть привилегии: пара часов тренировок в день, лучшие места на стадионе, бесплатные билеты для друзей и прочие бонусы как игроку;
• Вместо него мог бы тренироваться молодой вратарь, а не футболист, чья карьера на закате.
Но фактически все претензии не к самому Берни, а к руководству.
Берни интересный. Играет на гитаре, любит 60-е,
Круг интересов Берни велик – он любит читать, интересуется культурой 1960-х годов, играет на гитаре, в инстаграме рассуждает о смысле жизни и дискутирует на эту тему с фанатами.
Особо впечатлила Берни книга итальянки Куки Галлман «Я мечтала об Африке» – в ней она рассказывала, как переехала в Кению с мужем и сыном. В 2000 году по книге сняли фильм с Ким Бейсингер в главной роли (и он провалился с бюджетом примерно $50 миллионов и доходом около 15 млн).
Под впечатлением от книги Берни женился именно в Кении, отпраздновав свадьбу с местным племенем. Ему хотелось, чтобы это произошло в древнем месте, где можно найти корни человека. И заодно встретился с самой Галлман.
В инстаграме у Берни много семейных фотографий. Любимый жанр – красивая обнаженка с женой.