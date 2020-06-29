Вратарь «Интера» за семь лет в клубе не сыграл ни разу. Его жизнь – €200 000 в год, свадьба в Африке, обнаженные фото

Томмазо Берни – третий голкипер «Интера». Ему 37 лет. Раньше он играл за пару итальянских клубов, включая «Лацио», ездил в «Брагу», мелькал в итальянской молодежке. В «Интере» Берни числится с 2014 года, но последний официальный матч провел в октябре 2012-го. Да, почти восемь лет назад.

Шесть сезонов – ноль матчей, зато две красные карточки. Как это возможно?

Теоретически – вполне, если сидеть на скамейке и ругаться на судью или соперников. Это как раз случай Берни:

• В январе 2020-го саркастически поаплодировал судье, который удалил с поля Лаутаро Мартинеса в конце игры «Интер» – «Кальяри».

• В июне 2020-го удалился в игре с «Пармой» в середине второго тайма по той же причине – наорал на арбитра.