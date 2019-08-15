Тренер из Бундеслиги путешествует с рюкзаком, заботится об экологии и обсуждает с игроками политику. Его философия – изучать мир через футбол

Кристиан Штрайх – самый необычный и непопсовый тренер Бундеслиги. Его надо узнать еще лучше по трем спортивным причинам:

1. Преданность. Штрайх работает в структуре «Фрайбурга» с 1995 года (тренировал юношей, работал ассистентом главного тренера, а в 2011 году возглавил первую команду);

2. Результаты. В сезоне-2011/12 вытащил клуб из зоны вылета, а на следующий – пробился в Лигу Европы (ураганное пятое место и приз лучшему тренеру года в немецком футболе) и вышел в полуфинал Кубка Германии;

3. Умение приспосабливаться. Штрайх растит молодежь и без больших денег не дает «Фрайбургу» затухнуть.

Патриотично, мощно и вызывает уважение? Да.