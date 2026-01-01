Кристиан Штрайх

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Футбол
В Берлине загорелся поезд с фанатами, их забрали переночевать в VIP на стадион соперника
#Бундеслига
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В Бундеслиге капитан сбил с ног тренера соперника и спровоцировал большой конфликт. После игры все сразу помирились
#Бундеслига
Тренер из Бундеслиги путешествует с рюкзаком, заботится об экологии и обсуждает с игроками политику. Его философия – изучать мир через футбол
#Кристиан Штрайх
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