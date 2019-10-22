В Берлине загорелся поезд с фанатами, их забрали переночевать в VIP на стадион соперника

В восьмом туре Бундеслиги берлинский «Унион» обыграл дома 2:0 «Фрайбург». Матч посетили примерно 700 фанатов гостей, которые готовились поехать домой в тот же день на поезде.

Это был специальный поезд для болельщиков, и он загорелся на станции берлинской железной дороги Bellevue. Пожар удалось потушить, но сообщается, что один из вагонов сгорел полностью. Из пострадавших – три человека, они отравились дымом.