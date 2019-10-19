Необычный сэйв вратаря «Байера» плечом. Это тот голкипер, что подарил гол Баринову в ЛЧ

«Айнтрахт» и «Байер» открывали восьмой тур Бундеслиги. Полгода назад они сыграли в Леверкузене, и тогда хозяева уже к 36-й минуте вели аж 6:1 у полуфиналиста Лиги Европы.

Тогда так 6:1 и осталось, но «Айнтрахт» на этот раз так бодро начал, что казалось – будет месть. Если снова проводить параллели, то дубль к 16-й минуте во Франкфурте сделал игрок, который тогда в полуфинале Лиги Европы запорол решающий пенальти – Гонсалу Пасьенсия.

«Айнтрахт» мог уйти на перерыв, ведя крупно (в итоге выиграл 3:0), но голкипер «Байера» Лукаш Градецки не раз спасал команду. Один из эпизодов запомнился особо: Градецки отразил удар соперник плечом.