Необычный сэйв вратаря «Байера» плечом. Это тот голкипер, что подарил гол Баринову в ЛЧ
«Айнтрахт» и «Байер» открывали восьмой тур Бундеслиги. Полгода назад они сыграли в Леверкузене, и тогда хозяева уже к 36-й минуте вели аж 6:1 у полуфиналиста Лиги Европы.
Тогда так 6:1 и осталось, но «Айнтрахт» на этот раз так бодро начал, что казалось – будет месть. Если снова проводить параллели, то дубль к 16-й минуте во Франкфурте сделал игрок, который тогда в полуфинале Лиги Европы запорол решающий пенальти – Гонсалу Пасьенсия.
«Айнтрахт» мог уйти на перерыв, ведя крупно (в итоге выиграл 3:0), но голкипер «Байера» Лукаш Градецки не раз спасал команду. Один из эпизодов запомнился особо: Градецки отразил удар соперник плечом.
Как этот момент выглядел в динамике:
Градецки – 29-летний финский голкипер, которого очень любят фанаты «Локомотива». При счете 1:1 в матче первого тура Лиги чемпионов он отпасовал прямо в ногу Баринову, который пробил издалека и забил победный гол. «Это моя персональная ошибка, полный отстой», – злился после матча финн.
Что интересного мы знаем о Градецки:
• Родился в Братиславе, которая в 1989 году еще была чехословацкой.
• Учился футболу в Финляндии, поскольку его отец – волейболист – выступал за финский клуб.
• В 21 год Градецки ездил на недельную стажировку в «МЮ».
• Три последних года неизменно выигрывает приз лучшему игроку Финляндии.
• Градецки проводит второй сезон за «Байер», а до этого три чемпионата отыграл в Бундеслиге за «Айнтрахт». От которого как раз получил разгром в последнем туре немецкого чемпионата.