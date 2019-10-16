Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу

В ноябре 2018-го у Пике была мысль выкупить клуб и довести его до хорошего уровня. Варианты были разные, но самые главные – «Ноттс Каунти» и «Андорра». Пике остановился на «Андорре». В недавнем интервью ESPN он сказал: «Хочу вывести клуб в Сегунду. А дальше – в Примеру и в Лигу чемпионов. Разумеется, это будет что-то из области фантастики, но мы действительно строим очень амбициозные планы на будущее».

До прихода Пике «Андорра» выступала в одной из лиг Каталонии и тонула в долгах. После прихода Пике: играет в Сегунде В, строит планы о шикарном будущем.

Зачем Пике клуб

Как и любой футболист, ближе к середине четвертого десятка лет Пике задумался о послефутбольной карьере. Бизнес – окей, варианты есть. Тренерство – нет, на это ему не хватает терпения. Быть поближе к футболу – оптимальный вариант.