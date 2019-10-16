Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу
В ноябре 2018-го у Пике была мысль выкупить клуб и довести его до хорошего уровня. Варианты были разные, но самые главные – «Ноттс Каунти» и «Андорра». Пике остановился на «Андорре». В недавнем интервью ESPN он сказал: «Хочу вывести клуб в Сегунду. А дальше – в Примеру и в Лигу чемпионов. Разумеется, это будет что-то из области фантастики, но мы действительно строим очень амбициозные планы на будущее».
До прихода Пике «Андорра» выступала в одной из лиг Каталонии и тонула в долгах. После прихода Пике: играет в Сегунде В, строит планы о шикарном будущем.
Зачем Пике клуб
Как и любой футболист, ближе к середине четвертого десятка лет Пике задумался о послефутбольной карьере. Бизнес – окей, варианты есть. Тренерство – нет, на это ему не хватает терпения. Быть поближе к футболу – оптимальный вариант.
Пике давно приобрел инвестиционное агентство «Космос», которое помогает ему правильно тратить накопленные финансы. В июне журналист BBC Мэтт Дэвис сделал материал об «Андорре», в котором написал, что «Космос» просчитал все возможные риски по поводу приобретения команды, оценил ее финансовые перспективы и посоветовал Пике одно – купить этот клуб.
Основная идея этой темы такова: нужна скромная команда, которая пробьется на вершину, начиная с самых низов. «Вся страна болеет за 2-3 команды. Мы же хотим стать уютным островком на фоне футбольной державы. Мы хотим быть семьей, в этом наша философия», – сказал Пике.
Изначально Пике привлек несколько менеджеров из академии «Барсы» к управлению командой. Потом занялся поиском сторонних инвесторов, тренера и его помощников, других членов управляющего штаба. Габри (провел более сотни матчей за «Барсу») стал главным тренером, Альберт Хоркера – его помощником. Все они – хорошие приятели Пике.
Изначально Пике погасил все внутренние долги (по зарплатам) и рассчитался по внешним долгам «Андорры». На это ушло 600 тысяч евро из кармана игрока.
Потом Пике занялся формированием команды. Уволил предыдущего Ричарда Имберона – пригласил Габри, приобрел Адрию Виланову (сын Титы Вилановы). Только за лето в команду пришли 12 свободных агентов, еще двух игроков «Андорра» взяла в аренду (при этом ушли 13 футболистов).
Практически за год управления командой Пике приобрел землю недалеко от стадиона и объявил, что в течение нескольких лет построит на этом месте академию. При этом громадных вложений он не обещал: сказал, что большую часть своего бюджета «Андорра» должна зарабатывать самостоятельно.
Теперь «Андорра» стала полностью профессиональным клубом. Теперь нет такого, чтобы футболисты совмещали футбол с какой-нибудь работой на стороне (как было раньше) – с приходом Пике они получают достаточно денег, чтобы не задумываться о дополнительном заработке.
Пике нашел классных спонсоров. Теперь на майках «Андорры» есть логотипы Unicef, а на тренировочной базе есть баннеры с эмблемой компании Rakuten (кстати, она сотрудничает с «Барсой» и «Виссел Кобе», где играют Вилья и Иньеста). Кроме того, он привлек к «Андорре» Лео Месси и Сеска Фабрегаса.
Месси и Фабрегаса не играют особой роли. Если Пике ежегодно тратит 300 тысяч фунтов на содержание команды, то те являются приглашенными гостями: будут перечислять кэш по желанию и иногда пиарить «Андорру» в социальных сетях (правда, такого еще не было).
Попадала ли «Андорра» в неприятные ситуации?
Особо – нет. Теперь у клуба нет задолженностей, и она мечтает о выступлении в Сегунде. Все ровно и спокойно.
Летом «Реус» исключили из третьей лиги из-за долгов и отсутствия спонсоров, и он благополучно улетел в Терсеру (четвертый испанский дивизион). Ее место заняла «Андорра» – Пике купил клубу место в Сегунде В за 452 тысячи евро.
Сейчас место «Андорры» в Сегунде В вряд ли обсуждается. После 8 туров клуб идет на первом месте с 17 очками (столько же у второй команды «Вильярреала» и «Ллейды»). «Реус» же, который за пару месяцев полностью поправил свое финансовое положение, был готов вернуться в дивизион, но не успел из-за оперативности Пике. Теперь «Реус», у которого больше и стадион, и фанатская база, вынужден пробиваться с самых низов.