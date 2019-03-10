30-летний ноунейм забивает больше топ-форвардов. Это его первый сезон в вышке

В прошлом сезоне Мата настрелял аж 35 мячей в Сегунде за «Вальядолид», хотя за год до этого ограничился всего пятью голами. Клуб вышел в Примеру через плей-офф (Мата там помог двумя голами), но у парня закончился контракт, и его забрали в «Хетафе». Тем не менее, испанец благодарен «Вальядолиду»: «Что случилось за последний год – просто немыслимо. Я здорово прогрессировал благодаря вере клуба в меня. Тяжелый труд здесь в почете».



«Mata, quedate», – распевали фанаты «Вальядолида» на последней игре сезона, когда с выходом в Примеру уже все было ясно (в первом матче они выиграли 3:0, а в ответной просто не должны были проиграть крупно). Впрочем, призыв «Мата, останься» не подействовал, хотя «Вальядолид» сейчас кое-как справляется и без него.



Как одну из версий, почему Мата ушел в «Хетафе», он же и озвучил: «Я хотел вернуться в Мадрид после долгого отсутствия к семье и друзьям. И результаты пока получаются хорошими. Надеюсь, что так будет и дальше».



В прошлом году Мата забил в Примере всего трижды, еще три мяча добавил в январе. Прорвало за последний месяц: пятиматчевая голевая серия, всего семь мячей за это время. В 2019-м чаще Маты забивает только Месси . Кстати, пару месяцев назад после поражения от «Барсы» они обменялись футболками, и Мата был в восторге: «Это честь – получить его майку. Играть против лучшего игрока мира, делить с ним одно поле – это так здорово».