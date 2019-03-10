30-летний ноунейм забивает больше топ-форвардов. Это его первый сезон в вышке
Форвард «Хетафе» Хайме Мата дебютировал в Примере через десять лет после начала своей карьеры – в 29 лет и 10 месяцев. Первый его матч состоялся прямо на «Сантьяго Бернабеу», но там его команда проиграла, а Мата сыграл 33 минуты. «Я был счастлив этому дебюту, но пришел в раздевалку и, наконец, осознал, где нахожусь. И был недоволен. Потому что побеждать хочется всегда, неважно на каком поле ты играешь», – рассказывал Мата. Полноценный дебют с выходом в старте был через пять дней: форвард не забил, но его команда дома переиграла «Эйбар» 2:0.
«Я играл в третьем дивизионе, и футбол был просто как хобби до того времени, как я перешел в «Ллейду». Тогда я просто закончил учебу и выбрался из зоны комфорта. Получилось удачно», – вспоминает игрок. «Ллейда» тоже играла в третьей лиге, но через пару сезонов Мата перебрался в Сегунду, где заиграл за «Жирону». Спустя еще два года он стал игроком «Вальядолида».
В прошлом сезоне Мата настрелял аж 35 мячей в Сегунде за «Вальядолид», хотя за год до этого ограничился всего пятью голами. Клуб вышел в Примеру через плей-офф (Мата там помог двумя голами), но у парня закончился контракт, и его забрали в «Хетафе». Тем не менее, испанец благодарен «Вальядолиду»: «Что случилось за последний год – просто немыслимо. Я здорово прогрессировал благодаря вере клуба в меня. Тяжелый труд здесь в почете».
«Mata, quedate», – распевали фанаты «Вальядолида» на последней игре сезона, когда с выходом в Примеру уже все было ясно (в первом матче они выиграли 3:0, а в ответной просто не должны были проиграть крупно). Впрочем, призыв «Мата, останься» не подействовал, хотя «Вальядолид» сейчас кое-как справляется и без него.
Как одну из версий, почему Мата ушел в «Хетафе», он же и озвучил: «Я хотел вернуться в Мадрид после долгого отсутствия к семье и друзьям. И результаты пока получаются хорошими. Надеюсь, что так будет и дальше».
В прошлом году Мата забил в Примере всего трижды, еще три мяча добавил в январе. Прорвало за последний месяц: пятиматчевая голевая серия, всего семь мячей за это время. В 2019-м чаще Маты забивает только Месси. Кстати, пару месяцев назад после поражения от «Барсы» они обменялись футболками, и Мата был в восторге: «Это честь – получить его майку. Играть против лучшего игрока мира, делить с ним одно поле – это так здорово».
Что интересно, за Мату вообще никто никогда не платил: «Райо Вальекано» отдавал его в аренду, а затем он на правах свободного агента переходил в «Ллейду», «Жирону», «Вальядолид» и сейчас в «Хетафе».
Сильными сторонами Маты называют умение завершать атаки решающим ударом, он также хорош в воздушных дуэлях и обостряющих передачах, его не нужно упрашивать, чтобы отрабатывать в защите. Недостатки – не лучший контроль мяча, не всегда умеет избегать офсайдов, дисциплина тоже не на высоте (например, 14 желтых карточек в прошлом сезоне).
Как и у всякого хорошего финишера в скромной команде, у Маты нет выдающихся показателей в других компонентах игры. 1,8 удара по воротам в среднем за игру, 0,6 ключевых передачи, 0,3 дриблинга, 63% точности передач, зато 2,4 ошибки при приеме мяча. Сам Мата не комплексует: «Я вообще не могу ни на что пожаловаться. Я просто надеюсь забивать голы и дальше, пусть они будут хоть самыми некрасивыми в мире».
Мата угодил и в не очень приятную историю. В четвертьфинале Кубка игроки «Валенсии» и «Хетафе» устроили грандиозную драку. Мата никого не бил, но наорал на судью, назвав «позорным» судейство. Матч получился сверхдраматичным – счет 1:1 держался до компенсированного времени, но Родриго в течение их забил два гола, и «Хетафе» обидно вылетел.
СМИ сообщают об интересе к Мате со стороны «Норвича» – клуба, который борется за выход из Чемпионшипа в АПЛ. Писали и о возможном переходе в «Лидс». Стоимость футболиста на сайте Transfermarkt составляет 10 млн евро.
А как насчет сборной? «Это очень громкие слова. Я даже не думал про нее, не мечтал. У меня хорошая статистика, но я командный игрок и мне просто нравится ей помогать», – признается Мата. Обычный парень добился успеха к 30 годам и сейчас, возможно, просто не хочет спугнуть удачу. Вызов в сборную стал бы гигантским стимулом, а как раз в марте у Испании матчи против Норвегии и Мальты. Шанс есть.