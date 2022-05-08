Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
13Давид Сорья Д. Сорья
|Вра
|29
|34
|0
|0
|3
|0
|
20Неманья Максимович Н. Максимович
|Пол
|27
|31
|1
|2
|5
|0
|
2Даконам Джене Д. Джене
|Защ
|30
|31
|0
|1
|9
|1
|
10Энес Унал Э. Унал
|Нап
|24
|30
|14
|1
|8
|0
|
22Дамиан Суарес Д. Суарес
|Защ
|34
|29
|0
|1
|13
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
13
|34
|10
|9
|15
|37:45
|39
|
14
|34
|10
|9
|15
|37:49
|39
|
15
|34
|8
|12
|14
|31:37
|36
|
16
|34
|8
|8
|18
|30:56
|32
|
17
|34
|6
|14
|14
|30:47
|32
Результаты
Материалы
Последние новости