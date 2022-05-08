Хетафе

Хетафе
Getafe
Подписаться
Сайт
getafecf.com
Страна
Испания
Стадион
Колисео Алфонсо Перес
Тренер
Мигель "Мичел" Гонсалес
М. "Мичел" Гонсалес
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
13
Давид Сорья Д. Сорья 		Вра 29 34 0 0 3 0
20
Неманья Максимович Н. Максимович 		Пол 27 31 1 2 5 0
2
Даконам Джене Д. Джене 		Защ 30 31 0 1 9 1
10
Энес Унал Э. Унал 		Нап 24 30 14 1 8 0
22
Дамиан Суарес Д. Суарес 		Защ 34 29 0 1 13 0
Подробнее
Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 15:00
Хетафе
-:-
Райо Вальекано
08.05.2022 08 мая 2022 вс 15:00
Испания. Примера , 35 тур
Хетафе
-
Райо Вальекано
-
Испания. Примера , 35 тур
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
Осасуна
-:-
Хетафе
11.05.2022 11 мая 2022 ср 20:00
Испания. Примера , 36 тур
Осасуна
-
Хетафе
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Хетафе
-:-
Барселона
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Хетафе
-
Барселона
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Эльче
-:-
Хетафе
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Эльче
-
Хетафе
-
Испания. Примера , 38 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
13
Эльче
34 10 9 15 37:45 39
14
Эспаньол
34 10 9 15 37:49 39
15
Хетафе
34 8 12 14 31:37 36
16
Мальорка
34 8 8 18 30:56 32
17
Кадис
34 6 14 14 30:47 32
Подробнее
Результаты
02.05.2022 02 мая 2022 пн 22:00
Хетафе
0 : 0
Бетис
02.05.2022 02 мая 2022 пн 22:00
34 тур
Хетафе
0
Бетис
0
Испания. Примера , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:00
Сельта
0 : 2
Хетафе
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:00
33 тур
Сельта
0
Хетафе
2
Испания. Примера , 33 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 22:00
Хетафе
1 : 2
Вильярреал
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 22:00
32 тур
Хетафе
1
Вильярреал
2
Испания. Примера , 32 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 22:00
Реал
2 : 0
Хетафе
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 22:00
31 тур
Реал
2
Хетафе
0
Испания. Примера , 31 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 15:00
Хетафе
1 : 0
Мальорка
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 15:00
30 тур
Хетафе
1
Мальорка
0
Испания. Примера , 30 тур
Подробнее
Материалы
Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
#Хетафе
Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
#Анхель Торрес
«Хетафе» сменил название клуба на матч с «Барсой». Его перевод – вера
#Хетафе
Игроки «Хетафе» были в майках без логотипа и технического спонсора. Один играл так с самого начала, другой – со второго тайма
#Хетафе
«Спасибо» на разных языках – такую надпись на формах вышили команды еврокубков
#Лига Европы
В Бабела будто кто-то вселился – и он скопировал поведение соперника
#Райан Бабел
Все материалы
Последние новости
Футбол
«Валенсия» победила «Хетафе», играв с третьей минуты вдесятером. Черышев заработал пенальти
#Примера
Футбол
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
#Эдгар Севикян
Футбол
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
#Барселона
Футбол
Из последних 27 ударов Месси ни разу не забил. Дальше – «Хетафе», который реже всех дает бить по своим воротам
#Лионель Месси
Футбол
Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
#Эмилиано Буэндиа
Футбол
«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
#Примера
Все новости