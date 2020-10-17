«Хетафе» сменил название клуба на матч с «Барсой». Его перевод – вера

Из названия «Хетафе» перед матчем с «Барселоной» исчезли четыре буквы. Поменялось все: логотип, клубные соцсети, официальный сайт. Теперь «Хетафе» – это «Фе». Даже хэштег по матчу такой – #FeBarça. Интересно, что в разговорной речи «Хетафе» в Испании сокращенно называют «Хета». Marca пишет, что клуб попросил временно так не делать.

«Хетафе» подготовил по этому поводу специальный ролик. Объяснение: «Не терять веру в этом сезоне = побеждать во всем». Перевод «Фе» с испанского языка – вера. Так клуб поддержал фанатов во время сложного периода из-за пандемии коронавируса. Другой задачей было показать ценности, за которые обычно выступает «Хетафе».