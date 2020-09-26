Игроки «Хетафе» были в майках без логотипа и технического спонсора. Один играл так с самого начала, другой – со второго тайма

В третьем туре чемпионата Испании «Алавес» и «Хетафе» скатали скучные нули. На двоих было всего 20 ударов и только 4 в створ. Матч был настолько невыразительным, что главный момент за все 90 минут связан с майками игроков «Хетафе».

Кучо Эрнандес и Мауро Арамбарри из «Хетафе» появились в неправильных футболках: без клубного лого и технического спонсора. Камера периодически вылавливала их, так они смотрелись.

Арамбарри: