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Лента
Матч-центр
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Алавес
Витория-Гастейс
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Сайт
www.alaves.com/
Страна
Испания
Стадион
Мендисорроса
Тренер
Асьер Гаритано
А. Гаритано
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Познать мир в 22 года: быть самым дорогим игроком страны, но все равно сменить шесть лиг
#Оливер Берк
10 февраля, 22:20
Бывший игрок «Рубина» грубил больше всех в Примере. Уже уехал, но все равно лидирует по карточкам
#Мубарак Вакасо
07 февраля, 22:51
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20