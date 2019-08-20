Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
«Барселона»
Вальверде хейтят, Неймара так и не вернули, а Коутиньо уже отдали.
«Атлетико»
Фелиш слишком напоминает скандально ушедшего Гризманна: яркие личности, стоят одинаково, забивают красиво.
«Реал»
Спорили о лишнем весе у Азара, уходе Бэйла и вратарской конкуренции – скандалы утихли, все довольны.
«Валенсия»
Черышев восстановился, подписал контракт до 2022 года, получил отступные в 80 миллионов евро.
«Хетафе»
Команда-сенсация сильнее не стала, зато теперь тут играет парень с фамилией Кукурелья – из «Барсы» пришел.
«Севилья»
Где-то мы такое уже видели: сменилась половина состава, Лопетеги поставили главным тренером.
«Эспаньол»
О них постоянно вспоминали из-за слухов по Эрмосо, а его официально продали (сразу в «Атлетико», сразу за 25 миллионов).
«Атлетик Бильбао»
«Реал Сосьедад»
Смотрите на повзрослевшего Эдегора – у Слуцкого получилось его взбодрить.
«Бетис»
Откатываемся на пару лет назад, представляем перспективный топ-клуб и узнаем парней с ценником по 30-50 миллионов: Бартра, Гуардадо, Карвалью, Тельо, Фекир, Каналес, Хуанми.
«Алавес»
Может, Лукас Перес (все-таки в «Арсенале» поиграл) сразу выведет в еврокубки?
«Эйбар»
Вечный Педро Леон провел только 21 матч за два последних сезона, но все равно остается главным игроком команды.
«Леганес»
35-летний Куэльяр не проиграл конкуренцию даже Лунину – теперь его точно из основы не выкинут.
«Вильярреал»
Будем считать матчи, где забьют четыре, а потом столько же пропустят.
«Леванте»
Из системы «Локомотива» забрали 18-летнего Эдгара Севикяна, у «Реала» снова арендовали Майораля.
«Вальядолид»
«Реал» получил целый новый фарм-клуб (Лунин тоже тут) – это почти как «Сочи» у «Зенита».
«Сельта»
Счастье, когда у тебя есть поигравший в «Барселоне» Суарес, даже если это Денис.
«Гранада»
Большое открытие автора материала: летом сюда приехал Роберто Сольдадо.
«Осасуна»
Вылетели два года назад, сейчас вернулись, но глобально ничего не поменялось.
«Мальорка»
Карпина нет, Асенсио давно в «Реале» – помогите найти хотя бы одну знакомую фамилию.