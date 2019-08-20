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Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение

20 августа 2019, 23:20
Александр Плеханов

«Барселона»

Вальверде хейтят, Неймара так и не вернули, а Коутиньо уже отдали

«Атлетико»

Фелиш слишком напоминает скандально ушедшего Гризманна: яркие личности, стоят одинаково, забивают красиво.

«Реал»

Спорили о лишнем весе у Азара, уходе Бэйла и вратарской конкуренции – скандалы утихли, все довольны. 

«Валенсия»

Черышев восстановился, подписал контракт до 2022 года, получил отступные в 80 миллионов евро.

«Хетафе»

Команда-сенсация сильнее не стала, зато теперь тут играет парень с фамилией Кукурелья – из «Барсы» пришел.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Севилья»

Где-то мы такое уже видели: сменилась половина состава, Лопетеги поставили главным тренером.

«Эспаньол»

О них постоянно вспоминали из-за слухов по Эрмосо, а его официально продали (сразу в «Атлетико», сразу за 25 миллионов).

«Атлетик Бильбао»

Адурис вечен.

«Реал Сосьедад»

Смотрите на повзрослевшего Эдегора – у Слуцкого получилось его взбодрить.

«Бетис»

Откатываемся на пару лет назад, представляем перспективный топ-клуб и узнаем парней с ценником по 30-50 миллионов: Бартра, Гуардадо, Карвалью, Тельо, Фекир, Каналес, Хуанми.

«Алавес»

«Алавес»

Может, Лукас Перес (все-таки в «Арсенале» поиграл) сразу выведет в еврокубки?

«Эйбар»

Вечный Педро Леон провел только 21 матч за два последних сезона, но все равно остается главным игроком команды.

«Леганес»

35-летний Куэльяр не проиграл конкуренцию даже Лунину – теперь его точно из основы не выкинут.

«Вильярреал»

Будем считать матчи, где забьют четыре, а потом столько же пропустят.

«Леванте»

Из системы «Локомотива» забрали 18-летнего Эдгара Севикяна, у «Реала» снова арендовали Майораля.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Вальядолид»

«Реал» получил целый новый фарм-клуб (Лунин тоже тут) – это почти как «Сочи» у «Зенита».

«Сельта»

Счастье, когда у тебя есть поигравший в «Барселоне» Суарес, даже если это Денис.

«Гранада»

Большое открытие автора материала: летом сюда приехал Роберто Сольдадо.

«Осасуна»

Вылетели два года назад, сейчас вернулись, но глобально ничего не поменялось.

«Мальорка»

Карпина нет, Асенсио давно в «Реале» – помогите найти хотя бы одну знакомую фамилию.

В наших соцсетях тоже много коротких постов о самом важном
Все фото: AFLO/Global Look Press
Почитайте превью Англии, а потом вспомните ключевые события лета в Испании
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
Фанаты «Реала» называли Азара толстым. Он всех заткнул шикарным дебютным голом
Семь шагов разрыва Бэйла и «Реала»: от второго Роналду до изгоя
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Почему Адурис крут даже в 38 лет. Помогают страсть к игре и много спорта в детстве
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#Леванте
#Леганес
#Мальорка
#Осасуна
#Реал Сосьедад
#Севилья
#Сельта
#Хетафе
#Эйбар
#Эспаньол