Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение

«Севилья»

Где-то мы такое уже видели: сменилась половина состава, Лопетеги поставили главным тренером.

«Эспаньол»

О них постоянно вспоминали из-за слухов по Эрмосо, а его официально продали (сразу в «Атлетико», сразу за 25 миллионов).

«Атлетик Бильбао»

Адурис вечен.

«Реал Сосьедад»

Смотрите на повзрослевшего Эдегора – у Слуцкого получилось его взбодрить.

«Бетис»

Откатываемся на пару лет назад, представляем перспективный топ-клуб и узнаем парней с ценником по 30-50 миллионов: Бартра, Гуардадо, Карвалью, Тельо, Фекир, Каналес, Хуанми.