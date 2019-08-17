Почему Адурис крут даже в 38 лет. Помогают страсть к игре и много спорта в детстве

Мог стать альпинистом или серфером

Адурис родился в спортивной семье – родители увлекались альпинизмом, лыжными гонками и серфингом. В детстве Ариц занял второе место по лыжному спорту в Испании. «Все это помогало улучшить мою координацию. Мои мама и папа были очень спортивными людьми, но никогда не любили футбол. Мне приходилось убеждать их отпустить меня поиграть, но даже тогда они настаивали на том, чтобы я занимался серфингом».

Сдружился с будущими звездами на пляже

В детстве игра в футбол на пляжах Сан-Себастьяна тоже очень помогла. К тому же там Адурис познакомился с Артетой, Хаби Алонсо и Ираолой. Всех их скоро расхватали большие клубы, Адурису же пришлось проявлять себя в Сегунде. Зато сейчас все друзья детства уже давно закончили свои карьеры, а Адурис все еще играет, много забивает и даже уничтожает «Барселону».

Попасть на Евро помогли болельщики

Призывы перед Евро-2016 взять в сборную Адуриса все-таки достигли цели. «Мы не выбираем игроков публичным голосованием, но разговоры вокруг него заставляют задуматься», – признал Висенте дель Боске за несколько месяцев до начала того Евро. Форвардов калибра Вильи и Торреса не было, а Адурис провел лучший сезон в карьере, забив 36 голов в 55 матчах. В твиттере запустили хэштег #AdurizSelección.

Адурис поехал на Евро, он там не забил, да и вообще выходил только на замену. Но добился своей цели – сыграть на большом турнире.