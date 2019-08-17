Ариц Адурис
Примера
Футбол
Атлетик Бильбао
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ариц Адурис #Футбол #Примера #Атлетик Бильбао

Почему Адурис крут даже в 38 лет. Помогают страсть к игре и много спорта в детстве

17 августа 2019, 12:25

38-летний Ариц Адурис принес «Атлетику» победу над «Барселоной», забив феноменальный гол на последней минуте через себя в падении.

Что вообще нам известно об Адурисе:

  • В восьми сезонах не меньше десяти голов в Примере;
  • Он забивает в Примере 15-й сезон подряд;
  • Лучший бомбардир Лиги Европы (дважды);
  • Забил два гола за сборную Испании, ездил на Евро-2016.

Но что он сотворил вчера – просто не поддается описанию.

Твиттер Ла Лиги

Твиттер Ла Лиги

Твиттер Ла Лиги

Мог стать альпинистом или серфером

Адурис родился в спортивной семье – родители увлекались альпинизмом, лыжными гонками и серфингом. В детстве Ариц занял второе место по лыжному спорту в Испании. «Все это помогало улучшить мою координацию. Мои мама и папа были очень спортивными людьми, но никогда не любили футбол. Мне приходилось убеждать их отпустить меня поиграть, но даже тогда они настаивали на том, чтобы я занимался серфингом».

Сдружился с будущими звездами на пляже

В детстве игра в футбол на пляжах Сан-Себастьяна тоже очень помогла. К тому же там Адурис познакомился с Артетой, Хаби Алонсо и Ираолой. Всех их скоро расхватали большие клубы, Адурису же пришлось проявлять себя в Сегунде. Зато сейчас все друзья детства уже давно закончили свои карьеры, а Адурис все еще играет, много забивает и даже уничтожает «Барселону».

Попасть на Евро помогли болельщики

Призывы перед Евро-2016 взять в сборную Адуриса все-таки достигли цели. «Мы не выбираем игроков публичным голосованием, но разговоры вокруг него заставляют задуматься», – признал Висенте дель Боске за несколько месяцев до начала того Евро. Форвардов калибра Вильи и Торреса не было, а Адурис провел лучший сезон в карьере, забив 36 голов в 55 матчах. В твиттере запустили хэштег #AdurizSelección.

Адурис поехал на Евро, он там не забил, да и вообще выходил только на замену. Но добился своей цели – сыграть на большом турнире.

На Евро уже пытался забить через себя. С «Барсой» вышло лучше

dpa / Global Look Press

Секрет долголетия – упорные тренировки

«Возраст – всего лишь цифры», – так говорил Адурис о том, как ему удается столько забивать и в 36, и в 37, а теперь и в 38. «Он первым приходит на тренировки и уходит с них последним. С годами можно потерять остроту, но не спортивный голод», – считает тренер «Атлетика» Гаиска Гаритано.

Грэм Хантер, написавший книгу о трех победах сборной Испании (ЧМ и два Евро), считает, что Адурис обладает феноменальным мышлением. «Думаю, повлияло то, как он вообще начал свою жизнь», – Хантер объясняет успехи Адуриса занятиями спорта в детстве, пусть футбол появился далеко не сразу.

Это его последний сезон в карьере, но не уходить просит даже Фалькао

Неделю назад Адурис заявил, уйдет из футбола после сезона-2019/20. В феврале ему исполнится 39 лет. «Я говорю об этом сейчас, чтобы не отвлекаться на это позже, чтобы мы могли сфокусироваться на наших целях и добиться их. Я спокойно к этому отношусь, потому что знаю: я сделал все возможное до последнего дня, это очень ценно для меня», – рассказал футболист.

Количество упрашивающих не уходить даже в 39 после супергола «Барселоне», конечно, возросло. В их числе – Радамель Фалькао, не удержавшийся от восторгов в твиттере:

«Какой невероятный гол только что забил Адурис. Пожалуйста, не уходи».

Чтобы не потерять гол — подпишись на соцсети. там удобно и интересно
Все фото: Твиттер Ла Лиги
В пятницу почти не было матчей, зато событий масса
Даже в 38 лет можно удивить в матче с «Барселоной». Мы покажем только одно фото
В Германии есть игрок, который постоянно забивает «Баварии». Сменил клуб – опять забил
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ариц Адурис
#Футбол
#Примера
#Атлетик Бильбао