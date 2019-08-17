Почему Адурис крут даже в 38 лет. Помогают страсть к игре и много спорта в детстве
38-летний Ариц Адурис принес «Атлетику» победу над «Барселоной», забив феноменальный гол на последней минуте через себя в падении.
Что вообще нам известно об Адурисе:
- В восьми сезонах не меньше десяти голов в Примере;
- Он забивает в Примере 15-й сезон подряд;
- Лучший бомбардир Лиги Европы (дважды);
- Забил два гола за сборную Испании, ездил на Евро-2016.
Но что он сотворил вчера – просто не поддается описанию.
Мог стать альпинистом или серфером
Адурис родился в спортивной семье – родители увлекались альпинизмом, лыжными гонками и серфингом. В детстве Ариц занял второе место по лыжному спорту в Испании. «Все это помогало улучшить мою координацию. Мои мама и папа были очень спортивными людьми, но никогда не любили футбол. Мне приходилось убеждать их отпустить меня поиграть, но даже тогда они настаивали на том, чтобы я занимался серфингом».
Сдружился с будущими звездами на пляже
В детстве игра в футбол на пляжах Сан-Себастьяна тоже очень помогла. К тому же там Адурис познакомился с Артетой, Хаби Алонсо и Ираолой. Всех их скоро расхватали большие клубы, Адурису же пришлось проявлять себя в Сегунде. Зато сейчас все друзья детства уже давно закончили свои карьеры, а Адурис все еще играет, много забивает и даже уничтожает «Барселону».
Попасть на Евро помогли болельщики
Призывы перед Евро-2016 взять в сборную Адуриса все-таки достигли цели. «Мы не выбираем игроков публичным голосованием, но разговоры вокруг него заставляют задуматься», – признал Висенте дель Боске за несколько месяцев до начала того Евро. Форвардов калибра Вильи и Торреса не было, а Адурис провел лучший сезон в карьере, забив 36 голов в 55 матчах. В твиттере запустили хэштег #AdurizSelección.
Адурис поехал на Евро, он там не забил, да и вообще выходил только на замену. Но добился своей цели – сыграть на большом турнире.
Секрет долголетия – упорные тренировки
«Возраст – всего лишь цифры», – так говорил Адурис о том, как ему удается столько забивать и в 36, и в 37, а теперь и в 38. «Он первым приходит на тренировки и уходит с них последним. С годами можно потерять остроту, но не спортивный голод», – считает тренер «Атлетика» Гаиска Гаритано.
Грэм Хантер, написавший книгу о трех победах сборной Испании (ЧМ и два Евро), считает, что Адурис обладает феноменальным мышлением. «Думаю, повлияло то, как он вообще начал свою жизнь», – Хантер объясняет успехи Адуриса занятиями спорта в детстве, пусть футбол появился далеко не сразу.
Это его последний сезон в карьере, но не уходить просит даже Фалькао
Неделю назад Адурис заявил, уйдет из футбола после сезона-2019/20. В феврале ему исполнится 39 лет. «Я говорю об этом сейчас, чтобы не отвлекаться на это позже, чтобы мы могли сфокусироваться на наших целях и добиться их. Я спокойно к этому отношусь, потому что знаю: я сделал все возможное до последнего дня, это очень ценно для меня», – рассказал футболист.
Количество упрашивающих не уходить даже в 39 после супергола «Барселоне», конечно, возросло. В их числе – Радамель Фалькао, не удержавшийся от восторгов в твиттере:
«Какой невероятный гол только что забил Адурис. Пожалуйста, не уходи».