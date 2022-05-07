Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
10Икер Муньяин И. Муньяин
|Пол
|29
|30
|5
|7
|3
|0
|
1Унаи Симон У. Симон
|Вра
|24
|29
|0
|0
|2
|0
|
9Иньяки Уильямс И. Уильямс
|Нап
|27
|28
|8
|4
|3
|0
|
16Унаи Венцедор У. Венцедор
|Пол
|21
|27
|0
|0
|4
|0
|
7Алекс Беренгер А. Беренгер
|Пол
|26
|25
|2
|6
|7
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
6
|34
|15
|11
|8
|33:32
|56
|
7
|34
|14
|10
|10
|54:33
|52
|
8
|34
|13
|12
|9
|41:34
|51
|
9
|34
|12
|9
|13
|35:45
|45
|
10
|34
|10
|13
|11
|45:49
|43
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