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Сан Мамес Баррия
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Марселино Гарсия Тораль
М. Гарсия Тораль
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
10
Икер Муньяин И. Муньяин 		Пол 29 30 5 7 3 0
1
Унаи Симон У. Симон 		Вра 24 29 0 0 2 0
9
Иньяки Уильямс И. Уильямс 		Нап 27 28 8 4 3 0
16
Унаи Венцедор У. Венцедор 		Пол 21 27 0 0 4 0
7
Алекс Беренгер А. Беренгер 		Пол 26 25 2 6 7 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:15
Атлетик
-:-
Валенсия
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:15
Испания. Примера , 35 тур
Атлетик
-
Валенсия
-
Испания. Примера , 35 тур
10.05.2022 10 мая 2022 вт 21:00
Гранада
-:-
Атлетик
10.05.2022 10 мая 2022 вт 21:00
Испания. Примера , 36 тур
Гранада
-
Атлетик
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Атлетик
-:-
Осасуна
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Атлетик
-
Осасуна
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Севилья
-:-
Атлетик
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Севилья
-
Атлетик
-
Испания. Примера , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
6
Реал Сосьедад
34 15 11 8 33:32 56
7
Вильярреал
34 14 10 10 54:33 52
8
Атлетик
34 13 12 9 41:34 51
9
Осасуна
34 12 9 13 35:45 45
10
Валенсия
34 10 13 11 45:49 43
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 22:00
Атлетик
2 : 0
Атлетико
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 22:00
34 тур
Атлетик
2
Атлетико
0
Испания. Примера , 34 тур
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 21:00
Кадис
2 : 3
Атлетик
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 21:00
33 тур
Кадис
2
Атлетик
3
Испания. Примера , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 19:30
Атлетик
0 : 2
Сельта
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 19:30
32 тур
Атлетик
0
Сельта
2
Испания. Примера , 32 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетик
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
31 тур
Вильярреал
1
Атлетик
1
Испания. Примера , 31 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 15:00
Атлетик
2 : 1
Эльче
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 15:00
30 тур
Атлетик
2
Эльче
1
Испания. Примера , 30 тур
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