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Матч «Атлетико» – «Атлетик» перенесен из-за погодных условий
4 часа назад
«Атлетико» и «Атлетик» не сыграют в 18-м туре Примеры. Игра перенесена из-за плохих погодных условий. Она состоится в одну из резервных дат в календаре.
8 января «Атлетик» вылетел на матч, но не приземлился в аэропорту Мадрида. Помешал сильный снегопад. Самолет развернулся, чтобы полететь обратно в Бильбао.
«Атлетико» пишет, что на решение о переносе матча повлияло именно закрытие аэропорта. Еще клуб не может поддерживать поле в оптимальном состоянии.
«Атлетико» имеет 38 очков за 15 матчей и лидирует в Примере. «Атлетик» идет в таблице девятым.
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