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#Примера #Футбол #Атлетико #Атлетик Бильбао

Матч «Атлетико» – «Атлетик» перенесен из-за погодных условий

4 часа назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Атлетико» и «Атлетик» не сыграют в 18-м туре Примеры. Игра перенесена из-за плохих погодных условий. Она состоится в одну из резервных дат в календаре.

8 января «Атлетик» вылетел на матч, но не приземлился в аэропорту Мадрида. Помешал сильный снегопад. Самолет развернулся, чтобы полететь обратно в Бильбао.

«Атлетико» пишет, что на решение о переносе матча повлияло именно закрытие аэропорта. Еще клуб не может поддерживать поле в оптимальном состоянии.

«Атлетико» имеет 38 очков за 15 матчей и лидирует в Примере. «Атлетик» идет в таблице девятым.

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