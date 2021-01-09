В Испании сильный снегопад: «Реал» не мог вылететь из-за обледенения полосы, а «Атлетик» не приземлился в Мадриде

Мадрид и большую часть соседнего региона Кастилия-Ла-Манча накрыл мощный циклон. Во-первых, 8 января в этих местах прошел снегопад (последствия урагана «Феломена»), который синоптики называют сильнейшим за последнее десятилетие. Появились сугробы высотой в 5-6 см.

9 января в Мадриде ожидается температура, близкая к нулю. Из-за сильного снегопада были заблокированы около 180 дорог, отменены некоторые поезда. Власти города готовятся объявить максимальный уровень опасности. Мэр Мадрида уже попросил жителей либо добираться только на метро, либо вообще оставаться дома.

Во-вторых, из-за перепада температур и ливня в некоторых районах на дорогах образовался гололед. В Мадриде сейчас так.