В Испании сильный снегопад: «Реал» не мог вылететь из-за обледенения полосы, а «Атлетик» не приземлился в Мадриде
Мадрид и большую часть соседнего региона Кастилия-Ла-Манча накрыл мощный циклон. Во-первых, 8 января в этих местах прошел снегопад (последствия урагана «Феломена»), который синоптики называют сильнейшим за последнее десятилетие. Появились сугробы высотой в 5-6 см.
9 января в Мадриде ожидается температура, близкая к нулю. Из-за сильного снегопада были заблокированы около 180 дорог, отменены некоторые поезда. Власти города готовятся объявить максимальный уровень опасности. Мэр Мадрида уже попросил жителей либо добираться только на метро, либо вообще оставаться дома.
Во-вторых, из-за перепада температур и ливня в некоторых районах на дорогах образовался гололед. В Мадриде сейчас так.
На данный момент из-за погоды страдают две встречи с участием мадридских команд.
Первая: «Осасуна» – «Реал». Матч должен пройти в Памплоне, где условиях намного лучше, чем в Мадриде. Но власти Примеры попросили «Реал» прилететь не в день матч (как планировал клуб), а вечером до этого.
Несколько часов самолет «Реала» стоял в аэропорту и никак не получит разрешение на вылет в Памплону. Все из-за обледенения взлетной полосы.
В итоге полосу расчистили, а самолет все же взлетел.
Вторая: «Атлетико» – «Атлетик». Самолет из Бильбао должен был приземлиться в аэропорту «Барахас» вечером за день до игры. В результате рейс изначально задержали на час. Потом самолет взлетел, но не приземлился в Мадриде из-за сильнейшего снегопада.
Marca пишет, что самолет с игроками «Атлетика» час кружил в воздухе и развернулся в сторону Бильбао. Альтернативный вариант, как добраться до Мадрида – на двух автобусах (именно на двух – таковы правила безопасно в условия коронавирусной пандемии). Но и он невозможен.
По всему дорожному маршруту между Бильбао и Мадридом ожидается сильнейший снегопад. Marca пишет, что власти Примеры не разрешат «Атлетику» добираться на матч на авто – в этом случае их игра с «Реалом» под угрозой срыва.
А вот «Райо Вальекано» сразу решил, что на матч c «Мирандесом» они будут добираться на автобусах. По пути много стояли в пробках. А однажды игроки даже вышли из автобуса, чтобы вытолкать машину, застрявшую в сугробе.