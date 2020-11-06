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Ливень чуть не сорвал матч Лиги Европы. Капало даже под крышей ⛈️
06 ноября, 00:10
«Вильярреал» и «Маккаби» спокойно планировали матч в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Проблемы возникли примерно за час до старта. Вместе с объявлением составов «Вильярреал» показывал ливень. Вода в тот момент только начинала заливать стадион, но уже возникала угроза для газона.
Журналист Хави Сидро шутил в инстаграме, что не взял купальник. Рядом с ним капало даже под крышей.
Дальше все было уже намного хуже:
45 минут разделяют эти две фотографии:
Игра задержалась на 70 минут. Работники стадиона все это время убирали воду:
Но справились:
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