Ливень чуть не сорвал матч Лиги Европы. Капало даже под крышей ⛈️

«Вильярреал» и «Маккаби» спокойно планировали матч в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Проблемы возникли примерно за час до старта. Вместе с объявлением составов «Вильярреал» показывал ливень. Вода в тот момент только начинала заливать стадион, но уже возникала угроза для газона.