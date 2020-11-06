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#Лига Европы #Футбол #Вильярреал #Маккаби Тель-Авив

Ливень чуть не сорвал матч Лиги Европы. Капало даже под крышей ⛈️

06 ноября, 00:10

Поле на стадионе «Вильярреала» во время дождя.

инстаграм «Маккаби»

«Вильярреал» и «Маккаби» спокойно планировали матч в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Проблемы возникли примерно за час до старта. Вместе с объявлением составов «Вильярреал» показывал ливень. Вода в тот момент только начинала заливать стадион, но уже возникала угроза для газона.

Журналист Хави Сидро шутил в инстаграме, что не взял купальник. Рядом с ним капало даже под крышей.

Дальше все было уже намного хуже:

45 минут разделяют эти две фотографии:

Игра задержалась на 70 минут. Работники стадиона все это время убирали воду:

Но справились:

Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Бакка 4
Бакка 52
Баэна 71
Ниньо 81
4:0
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
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