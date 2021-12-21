Лига Европы

Дата основания
1971 г.
Наиболее титулованный клуб
Севилья
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«Бенфика» выиграла еврокубок – спустя 11 проигранных финалов. 60 лет все обсуждали «проклятие Белы Гуттманна»
#Бенфика
Капитан «Вест Хэма» Нобл плакал после выхода в полуфинал Лиги Европы и подмел раздевалку. Он в клубе больше 20 лет
#Марк Нобл
«Барселона» выскользнула из Лиги Европы: ее фанаты ушли раньше конца, а фанаты «Айнтрахта» – тусили на площади с президетом
#Айнтрахт Ф
Финальная жеребьевка всех еврокубков: Лига чемпионов, Лига Европа, Лига конференций
#Лига чемпионов
Сборная России по футболу исключена из турниров ФИФА и УЕФА. Они организуют чемпионат мира, Лигу чемпионов и Лигу Европы
#Россия
Кому Месси забил последний гол за «Барселону»? Какие матчи судил Карасев? Тест «Гола» о том, как хорошо вы смотрели футбол в 2021 году
#Футбол
Победа «Спартака» = безумная раздевалка. Жиго заводил, а команда отвечала: «АУФ!»
#Самуэль Жиго
4 главных факта о «Галатасарае» − рассказывает его лучший знаток комментатор Эльвин Керимов. Тут вратарь-легенда и тренер-диктатор, который сам выбирает президента
#Галатасарай
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью
#Спартак
«Эмоции как на ЧМ-2018!» Селихов вытащил пенальти на 90+8 и взорвал все вокруг 🔥
#Александр Селихов
Лунев впервые вышел за «Байер» – после пяти месяцев на скамейке. В матче Лиги Европы с русским судьей
#Андрей Лунев
Как менялись участники плей-офф от главной группы Лиги Европы: «Спартак» вылетал, но прошел после гола и взятого пенальти на 98-й минуте
#Лига Европы
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
«Спартак» разместил рекламу в Варшаве – это ответ на рекламу «Легии» в Москве
#Спартак
Лидеры «Локомотива» три раза за месяц подходили к трибуне фанатов после матчей и извинялись за игру
#Локомотив
Расклады «Локомотива» и «Спартака» перед последним туром – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу конференций
#Лига Европы
Сенсационное поражение «Тоттенхэма» – от пятой команды Словении, у которой было ноль побед и чей состав стоит меньше любого игрока Конте
#Тоттенхэм
Нервный Спаллетти не пожал руку Витории и объяснил, что тот не пожал ему до матча. Лицо Витории – 🔥
#Лучано Спаллетти
Странный месяц в карьере Бакаева: все матчи «Спартака» провел из запаса, зато вышел в старте важнейшей игры сборной
#Зелимхан Бакаев
«Галатасарай» потребовал у УЕФА переигровку или победу в матче с «Локо» – из-за неудаления игрока после двух желтых. Такое может случиться?
#Дмитрий Живоглядов
Влашич упал в обморок на тренировке и пропустил матч еврокубка. Но это не помешает ему сыграть с Россией
#Никола Влашич
Главные трофеи в футболе делает мастерская с розовыми стенами. Из-за Кубка ЛЕ два мастера там поссорились: один тайно срезал ручки
#Лига чемпионов
Фанат «Вест Хэма» потерял палец, празднуя гол на ограждении. Стюарды долго не несли лед, но врачи ему помогли
#Вест Хэм
Селихов фактически остался единственным вратарем «Спартака». И спас в критический момент, отбив пенальти Варди
#Александр Селихов
Разбираем расклады «Спартака» и «Локомотива» в группе – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу конференций
#Лига Европы
Муслера совершил двойной суперсейв в игре с «Локо» и не дал ему выиграть первый за два года матч в еврокубках
#Фернандо Муслера
Все-все про формат нового турнира Лига конференций. Кто и откуда туда попадает. Как он изменит все еврокубки
#Лига конференций УЕФА
«Локо» в четырех матчах Лиги Европы попробовал десять разных защитников. И все равно пропустил в каждом
#Локомотив
Фанат из Дании застрял в аэропорту после Лиги Европы. Люди собрали деньги и ждут, когда он вернется домой
#Брондбю
Грусть «Локо» в Лиге Европы: ударов по воротам нет, побед – тоже. На замене были одни русские, но единственный запасной вышел на 89-й минуте
#Локомотив
Добрый жест Семина: отдал серебряную медаль РПЛ пацану на трибуне. Тот пришел на матч в футболке «Юрий Палыч – наше все»
#Юрий Семин
Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
#Микель Артета