Арену для боя Джошуа – Руис строили полтора месяца. Предусмотрели все, но не дождь
За 53 дня до боя в Саудовской Аравии стартовало возведение новой боксерской арены. В скорости рабочих сомневались, но они все закончили примерно за 40 дней. Так в срок появилась «Эд-Диръия Арена», куда назначили боксерский реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом-младшим. Ее вместимость – 15 тысяч зрителей, но есть одна основная особенность: открытые трибуны.
Для боксеров это не составляет никаких проблем – над ними есть огромный козырек, где закреплены еще и экраны для болельщиков. Не зря Энди Руису сразу понравилась арена, которую возвели за полтора месяца: «Биться здесь – потрясающее чувство. Хочу сотворить здесь историю. Когда я впервые попал сюда, ничего этого здесь не было, так что это невероятно».
В теории все выглядит комфортно. Если болельщики сидят далеко, они могут смотреть бой по экранам. Свежий воздух вместо закрытого помещения – хорошее решение. Только особенность с открытыми трибунами оказалась недостатком. Уже за несколько часов до боя фанаты переодевались в дождевики. По их примеру так поступали и корреспонденты DAZN.
Стадион строили 175 рабочих, которые использовали почти 300 тонн стали. Общая площадь сооружения оценивается в 10 тысяч квадратных метров. Интересно, что за сам выбор места проведения боя больше всего критиковали Джошуа и его промоутеров. Информация от Daily Mail: Саудовская Аравия предложила 100 миллионов долларов, чтобы бой состоялся там.
Вот объяснение от промоутера Эдди Хирна: «К нам приходили из Саудовской Аравии, Абу-Даби, Дубая и Катара. Мы хотели поехать туда, где было видение бокса. Мы уже знали, что Саудовская Аравия – реальная возможность и инвестиции в спорт. Мы должны понимать, что за пределами Кардиффа и «Мэдисон-сквер-гарден» существует другой мир».
«Эд-Диръия Арена» – временное сооружение. Боксерский вечер с участием Джошуа и Руиса оказался лишь первым событием в месячном списке для этого места. Еще здесь пройдет музыкальный фестиваль и теннисный турнир. Будут и другие развлекательные мероприятия, для которых арену можно быстро перестроить.
От дождя во время бокса это уже не спасет.