Арену для боя Джошуа – Руис строили полтора месяца. Предусмотрели все, но не дождь

За 53 дня до боя в Саудовской Аравии стартовало возведение новой боксерской арены. В скорости рабочих сомневались, но они все закончили примерно за 40 дней. Так в срок появилась «Эд-Диръия Арена», куда назначили боксерский реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом-младшим. Ее вместимость – 15 тысяч зрителей, но есть одна основная особенность: открытые трибуны.

Для боксеров это не составляет никаких проблем – над ними есть огромный козырек, где закреплены еще и экраны для болельщиков. Не зря Энди Руису сразу понравилась арена, которую возвели за полтора месяца: «Биться здесь – потрясающее чувство. Хочу сотворить здесь историю. Когда я впервые попал сюда, ничего этого здесь не было, так что это невероятно».

В теории все выглядит комфортно. Если болельщики сидят далеко, они могут смотреть бой по экранам. Свежий воздух вместо закрытого помещения – хорошее решение. Только особенность с открытыми трибунами оказалась недостатком. Уже за несколько часов до боя фанаты переодевались в дождевики. По их примеру так поступали и корреспонденты DAZN.