Бой Ковалева адски задержали из-за MMA: боксеры лежали на диванах, а зрителям на арене транслировали UFC

Этой ночью в Америке пересеклись сразу два важных события. Хорхе Масвидаль победил Нейта Диаса техническим нокаутом (оба расстроились) на UFC 244. Канело Альварес отправил в нокаут Сергея Ковалева в боксе.

Бой Масвидаля и Диаса был главной вывеской ноября во всей MMA – на арену приехал даже Дональд Трамп. Старт затянулся из-за других поединков UFC 244. Потом получилось красивое шоу, но долгое ожидание здесь испортило впечатление от бокса (да, бывает и так).

Так в момент проведения UFC выглядели Сергей Ковалев и Канело Альварес. Нервы, настрой на бой, предстартовое напряжение – все улетело на второй план. Старт поединка ожидали примерно в 6:50 по московскому времени. Начался он через полтора часа.

Часть этого времени Ковалев провел на диване. Канело много ходил, но потом устал и тоже упал на диван. Согласитесь – такой вид бойцов совсем не напоминает минуты перед стартом чемпионского боя в боксе.