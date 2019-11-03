Бой Ковалева адски задержали из-за MMA: боксеры лежали на диванах, а зрителям на арене транслировали UFC
Этой ночью в Америке пересеклись сразу два важных события. Хорхе Масвидаль победил Нейта Диаса техническим нокаутом (оба расстроились) на UFC 244. Канело Альварес отправил в нокаут Сергея Ковалева в боксе.
Бой Масвидаля и Диаса был главной вывеской ноября во всей MMA – на арену приехал даже Дональд Трамп. Старт затянулся из-за других поединков UFC 244. Потом получилось красивое шоу, но долгое ожидание здесь испортило впечатление от бокса (да, бывает и так).
Так в момент проведения UFC выглядели Сергей Ковалев и Канело Альварес. Нервы, настрой на бой, предстартовое напряжение – все улетело на второй план. Старт поединка ожидали примерно в 6:50 по московскому времени. Начался он через полтора часа.
Часть этого времени Ковалев провел на диване. Канело много ходил, но потом устал и тоже упал на диван. Согласитесь – такой вид бойцов совсем не напоминает минуты перед стартом чемпионского боя в боксе.
Задержка как раз и получилась из-за пересечения двух громких боев в MMA и боксе. Поставили четкое условие: сначала закончат UFC 244,потом проведут бой Канело и Ковалева. Эту идею все время продвигал президент UFC Дэйна Уайт. За день до старта он четко объяснил: сервис DAZN не покажет бой Канело и Ковалева, пока не закончится поединок Диаса и Масвидаля.
Еще пару месяцев назад Дэйна Уайт удивлялся решению о проведении бокса и MMA в один день. Тогда он уже признавал, что MMA сейчас интереснее и важнее бокса. Уайт назвал организаторов сумасшедшими: «Мне кажется, они сошли с ума, когда выбрали такую же дату. Все пройдет нормально, если они решат вопрос со временем. Либо они сумасшедшие».
Вопрос со временем решился только за несколько дней до согласованной даты. Организаторы боя Ковалева и Канело объявили, что старт поединка перенесен на момент окончания UFC. Уайт с хорошим настроением объяснял: так они хотят, чтобы поединок посмотрели. «Я сразу предупреждал, что не стоит ставить бой в тот же вечер», – рассказывал Уайт.
Бокс проиграл MMA. Зрителям на арене транслировали поединок Масвидаля и Диаса, боксеры ждали его окончания. Все могло быть и наоборот.
Вокруг боя Ковалева и Канело уже много мемов. Так подбадривали себя фанаты, которые тоже устали бесконечно ждать.
Бойцов прогнали даже через приложение Face App. Такими постаревшими их увидели на момент начала поединка.