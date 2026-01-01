Сауль Альварес

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Бокс
Канело – абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе
#Сауль Альварес
Бокс
Канело стал чемпионом мира в боксе по трем версиям. Он сломал Сондерсу орбитальную кость
#Сауль Альварес
Бокс
Сауль Альварес защитил титулы чемпиона WBC и WBA в суперсреднем весе. Он нокаутировал Йылдырма
#Сауль Альварес
Бокс
Канело стал чемпионом WBC и WBA в суперсреднем весе
#Сауль Альварес
Бокс
Ковалев подерется в «Лужниках» с призером Олимпиады из Узбекистана. У него шесть боев в профессионалах
#Сергей Ковалев
Бокс
DAZN анонсировал титульный бой Головкина и Шереметы 🥊
#Головкин – Шеремета
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Сколько Канело заработал за победу над Сондерсом
#Сауль Альварес
Бой Канело – Сондерс собрал на арене 73 тысячи зрителей. Рекорд для бокса установлен во время пандемии коронавируса
#Сауль Альварес
Сауль Альварес поддерживал Руиса в раздевалке. Хабиб приехал на этот поединок с друзьями
#Хабиб Нурмагомедов
Ковалев оправдывается за поражение от Канело. Отрицает договорняк, рекламирует букмекеров, задевает фанатов
#Сергей Ковалев
Бой Ковалева адски задержали из-за MMA: боксеры лежали на диванах, а зрителям на арене транслировали UFC
#Сергей Ковалев
Все о бое Ковалев – Канело. Где смотреть? Какой гонорар? У кого больше шансов?
#Сергей Ковалев
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