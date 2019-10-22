Все о бое Ковалев – Канело. Где смотреть? Какой гонорар? У кого больше шансов?

Где смотреть?

В России трансляция поединка начнется 3 ноября в 6:50 утра. Именно такую информацию дает ТАСС со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала. Там подтвердили, что Первый канал покажет бой Ковалева и Альвареса. Прямо сейчас на официальном сайте канала можно посмотреть записи других боев c участием Ковалева.

Сколько заработает Ковалев?

Информацию о гонораре за бой давал в твиттере обозреватель Майк Коппинджер. На него ссылаются «Чемпионат», «Спорт день за днем» и другие издания. В сентябре Коппинджер писал, что Ковалев заработает 12 миллионов долларов, но не вся сумма достанется ему. Часть придется отдать промоутерам из Main Event и представителям Top Rank.

Как это совместят с UFC 244?

Дэйна Уайт об этом уже переживает. Все дело в главной вывеске на UFC 244: в Нью-Йорке подерутся Хорхе Масвидаль и Нэйт Диас. По времени их бой почти накладывается на поединок Ковалева и Альвареса. «Если они разберутся со временем, все получится. В другом случае они просто сумасшедшие», – говорил Уайт об организаторах боя.