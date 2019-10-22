Все о бое Ковалев – Канело. Где смотреть? Какой гонорар? У кого больше шансов?
Сергей Ковалев и Сауль Альварес (Канело) подерутся 2 ноября в Лас-Вегасе. Цена боя – чемпионский титул, которым владеет Ковалев. Официально их поединок подтвердили еще в сентябре, но сейчас появляются новые подробности вокруг трансляции и самого боя. В этом материале мы собрали все главное, что нужно знать о поединке Ковалева и Альвареса.
Где смотреть?
В России трансляция поединка начнется 3 ноября в 6:50 утра. Именно такую информацию дает ТАСС со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала. Там подтвердили, что Первый канал покажет бой Ковалева и Альвареса. Прямо сейчас на официальном сайте канала можно посмотреть записи других боев c участием Ковалева.
Сколько заработает Ковалев?
Информацию о гонораре за бой давал в твиттере обозреватель Майк Коппинджер. На него ссылаются «Чемпионат», «Спорт день за днем» и другие издания. В сентябре Коппинджер писал, что Ковалев заработает 12 миллионов долларов, но не вся сумма достанется ему. Часть придется отдать промоутерам из Main Event и представителям Top Rank.
Как это совместят с UFC 244?
Дэйна Уайт об этом уже переживает. Все дело в главной вывеске на UFC 244: в Нью-Йорке подерутся Хорхе Масвидаль и Нэйт Диас. По времени их бой почти накладывается на поединок Ковалева и Альвареса. «Если они разберутся со временем, все получится. В другом случае они просто сумасшедшие», – говорил Уайт об организаторах боя.
Какие шансы? Что говорят?
Букмекеры считают фаворитом Канело. Его победу можно взять за 1,26 (ничтожно мало). Ковалева оценивают в 3,7 (много). Сауль Альварес считается более скоростным бойцом, Ковалев может взять свое силой. Именно к противостоянию силы и скорости сводят все характеристики боя сторонние наблюдатели. Об этом говорил боксер Дмитрий Бивол.
Сергей Ковалев: «Канело – настоящий боец. Мне нравится сражаться с настоящими бойцами. Это не такой парень, как Уорд. Это большой бой для меня, самый большой, который у меня был. Канело – один из лучших бойцов вне весовых категорий, а я прямо сейчас лучший в полутяжелом дивизионе. Это будет очень хороший бой».
Сауль Альварес: «Это риск для меня, потому что он тяжелее меня, он сильнее меня, он просто больше. Но мои навыки и сила подготовят меня к этому. Вот почему мы здесь, пытаемся все изменить и сделать историю в боксе. Это единственное, чего я хочу. Бой будет одним из самых сложных в моей карьере».
Что еще поможет при просмотре?
- Для этого боя Канело поднялся на две весовые категории. Промоутер Ковалева, узнав о желании Альвареса, сначала называл его сумасшедшим.
- В карьере Канело всего одно поражение. У Ковалева их три. Единственный раз Канело проигрывал еще в 2013 году. Тогда его соперником был Флойд Мейвезер.
- Канело – это прозвище. Его придумали Альваресу еще в 15-летнем возрасте. Все из-за веснушек и рыжих волос – это отсылка к корице.
- Посмотрите перед боем вот это видео: так Канело уходит от ударов. В похожем стиле может развиваться и его бой с Ковалевым.