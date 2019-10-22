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#Сергей Ковалев #бокс #Сауль Альварес

Все о бое Ковалев – Канело. Где смотреть? Какой гонорар? У кого больше шансов?

22 октября 2019, 00:20
Александр Плеханов

Сергей Ковалев и Сауль Альварес (Канело) подерутся 2 ноября в Лас-Вегасе. Цена боя – чемпионский титул, которым владеет Ковалев. Официально их поединок подтвердили еще в сентябре, но сейчас появляются новые подробности вокруг трансляции и самого боя. В этом материале мы собрали все главное, что нужно знать о поединке Ковалева и Альвареса.

Где смотреть?

В России трансляция поединка начнется 3 ноября в 6:50 утра. Именно такую информацию дает ТАСС со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала. Там подтвердили, что Первый канал покажет бой Ковалева и Альвареса. Прямо сейчас на официальном сайте канала можно посмотреть записи других боев c участием Ковалева.

Сколько заработает Ковалев?

Информацию о гонораре за бой давал в твиттере обозреватель Майк Коппинджер. На него ссылаются «Чемпионат», «Спорт день за днем» и другие издания. В сентябре Коппинджер писал, что Ковалев заработает 12 миллионов долларов, но не вся сумма достанется ему. Часть придется отдать промоутерам из Main Event и представителям Top Rank.

Как это совместят с UFC 244?

Дэйна Уайт об этом уже переживает. Все дело в главной вывеске на UFC 244: в Нью-Йорке подерутся Хорхе Масвидаль и Нэйт Диас. По времени их бой почти накладывается на поединок Ковалева и Альвареса. «Если они разберутся со временем, все получится. В другом случае они просто сумасшедшие», – говорил Уайт об организаторах боя.

Какие шансы? Что говорят?

Букмекеры считают фаворитом Канело. Его победу можно взять за 1,26 (ничтожно мало). Ковалева оценивают в 3,7 (много). Сауль Альварес считается более скоростным бойцом, Ковалев может взять свое силой. Именно к противостоянию силы и скорости сводят все характеристики боя сторонние наблюдатели. Об этом говорил боксер Дмитрий Бивол.

Сергей Ковалев: «Канело – настоящий боец. Мне нравится сражаться с настоящими бойцами. Это не такой парень, как Уорд. Это большой бой для меня, самый большой, который у меня был. Канело – один из лучших бойцов вне весовых категорий, а я прямо сейчас лучший в полутяжелом дивизионе. Это будет очень хороший бой».

Сауль Альварес: «Это риск для меня, потому что он тяжелее меня, он сильнее меня, он просто больше. Но мои навыки и сила подготовят меня к этому. Вот почему мы здесь, пытаемся все изменить и сделать историю в боксе. Это единственное, чего я хочу. Бой будет одним из самых сложных в моей карьере».

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Что еще поможет при просмотре?

  • Для этого боя Канело поднялся на две весовые категории. Промоутер Ковалева, узнав о желании Альвареса, сначала называл его сумасшедшим.
  • В карьере Канело всего одно поражение. У Ковалева их три. Единственный раз Канело проигрывал еще в 2013 году. Тогда его соперником был Флойд Мейвезер.
  • Канело – это прозвище. Его придумали Альваресу еще в 15-летнем возрасте. Все из-за веснушек и рыжих волос – это отсылка к корице.
  • Посмотрите перед боем вот это видео: так Канело уходит от ударов. В похожем стиле может развиваться и его бой с Ковалевым.
Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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