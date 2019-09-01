Поветкин год не дрался, но сделал операцию на локтях и вынес Хьюи Фьюри. Реабилитация после поражения от Джошуа
Александр Поветкин вернулся: в бою против Хьюи Фьюри российский боксер забрал пояс чемпиона WBA International в супертяжелом весе (все судьи – за Поветкина). Теперь у него 35 побед в карьере и возможность подраться за полноценный мировой титул.
Что происходило до боя: залечил травму локтей, должен был драться в Саудовской Аравии, получил поддержку от Усика
В сентябре 2018 года Поветкин проиграл титульный бой Энтони Джошуа. За карьеру Поветкина побеждали всего два раза – Владимир Кличко и Джошуа. Только последний закончил бой против Поветкина досрочно, отправив его в нокаут в седьмом раунде.
То поражение откинуло его из ведущей группы и подпортило здоровье: зимой Поветкин сделал операцию на локтях обеих рук и прошел реабилитацию. «Саше ведь делали операцию на локтях – чистили, убирали осколки костей. Это такая профессиональная болезнь боксеров. Все убрали. Функционально он стал лучше – руки быстрее «летают», – рассказал о состоянии Поветкина промоутер Андрей Рябинский.
В начале 2019 года Поветкин вернулся к тренировкам, набрал форму, а уже в июле его ждали в Саудовской Аравии на 60-тысячном стадионе. Имя соперника не раскрывалось, а в итоге бой просто не состоялся из-за нарушений договоренностей. Возвращение на ринг перенеслось в Лондон. Двоюродный брат Тайсона Фьюри Хьюи оказался удобным вариантом: молодой боксер, но сильно уступающий в опыте.
Перед боем с Фьюри в раздевалку к Поветкину заглянул Александр Усик, чтобы поддержать. Поветкин победил (расстроился, что не нокаутом) и после этого поздравил с этим событием всю Россию.
Дальше – титульный шанс?
Поветкину уже 40 лет (2 сентября – его день рождения), но завязывать с боксом он не планирует. «Мы обсуждали это с Сашей и договорились о том, что он проведет еще один или два боя и потом уже будем заканчивать карьеру. У него уже и возраст, и так далее», – год назад говорил промоутер Андрей Рябинский.
Менеджер Поветкина Дмитрий Иванов мыслит позитивнее: «Если бы Саша не хотел этого, он бы не строил дальнейших планов на свою карьеру, а у него горит глаз, есть желание и мотивация. Хотелось бы, чтобы Поветкин провел еще один большой бой и одержал в нем победу. Если у Саши появится возможность продвинуться к бою за титул чемпиона мира, он ей обязательно воспользуется».