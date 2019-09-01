Поветкин год не дрался, но сделал операцию на локтях и вынес Хьюи Фьюри. Реабилитация после поражения от Джошуа

Что происходило до боя: залечил травму локтей, должен был драться в Саудовской Аравии, получил поддержку от Усика

В сентябре 2018 года Поветкин проиграл титульный бой Энтони Джошуа. За карьеру Поветкина побеждали всего два раза – Владимир Кличко и Джошуа. Только последний закончил бой против Поветкина досрочно, отправив его в нокаут в седьмом раунде.

То поражение откинуло его из ведущей группы и подпортило здоровье: зимой Поветкин сделал операцию на локтях обеих рук и прошел реабилитацию. «Саше ведь делали операцию на локтях – чистили, убирали осколки костей. Это такая профессиональная болезнь боксеров. Все убрали. Функционально он стал лучше – руки быстрее «летают», – рассказал о состоянии Поветкина промоутер Андрей Рябинский.

В начале 2019 года Поветкин вернулся к тренировкам, набрал форму, а уже в июле его ждали в Саудовской Аравии на 60-тысячном стадионе. Имя соперника не раскрывалось, а в итоге бой просто не состоялся из-за нарушений договоренностей. Возвращение на ринг перенеслось в Лондон. Двоюродный брат Тайсона Фьюри Хьюи оказался удобным вариантом: молодой боксер, но сильно уступающий в опыте.

Перед боем с Фьюри в раздевалку к Поветкину заглянул Александр Усик, чтобы поддержать. Поветкин победил (расстроился, что не нокаутом) и после этого поздравил с этим событием всю Россию.