Александр Поветкин
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Бокс
🥊 Поветкин завершил карьеру в 41 год
#Александр Поветкин
Бокс
🥊 Поветкин проиграл Уайту
#Александр Поветкин
Бокс
Прогноз на реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта
#Поветкин – Уайт
Бокс
Во сколько начнется реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта
#Поветкин – Уайт
Бокс
Где смотреть реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта
#Поветкин – Уайт
Бокс
6 марта Поветкин и Уайт подерутся снова
#Александр Поветкин
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Уайт предложил Поветкину еще один реванш. Но промоутер против: «Думаю, это последний бой»
#Поветкин – Уайт
Респект Уайта Поветкину: принес табурет после нокаута, потом пришел в раздевалку и предложил обмен шортами
#Поветкин – Уайт
Сколько Поветкин заработал за бой с Уайтом
#Поветкин – Уайт
Почему Поветкин в 40+ лет до сих пор в боксе? Вот его секреты: баня, операция на локтях, никакого алко и больших весов в зале
#Александр Поветкин
Почему Поветкин и Уайт подерутся в Гибралтаре? Есть ли там условия? Как это связано с пандемией?
#Поветкин – Уайт
Перед нокаутом Уайт обещал Поветкину максимальное насилие – даже подготовил специальную надпись
#Диллиан Уайт
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