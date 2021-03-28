Уайт предложил Поветкину еще один реванш. Но промоутер против: «Думаю, это последний бой»
Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту в четвертом раунде техническим нокаутом и потерял титул временного чемпиона мира по версии WBC.
Для Поветкина этот бой стал 40-м в профессиональной карьере и третьим, когда он проиграл. До этого были поражения от Энтони Джошуа и Владимира Кличко.
Это был реванш – 1:1. В первом бою, который прошел летом, Поветкин аналогично победил, но дважды побывал в нокдауне. В этом – напропускал в первом раунде, выправил баланс во втором и третьем, но рухнул в четвертом.
После боя Уайт зашел к Поветкину в раздевалку и предложил обменяться шортами, а в ринге поставил в его угол табурет. Слова Уайта:
«Он крутой парень. Я должен был быть осторожен, но мог закончить бой раньше. Я готов повторить все еще раз. Мне не следовало проигрывать в первый раз. Все еще верю, что стану чемпионом мира и выиграю любого».
Промоутер Поветкина Андрей Рябинский говорит, что бой с Уайтом – скорее всего, последний. «Буду уговаривать Сашу завершить карьеру», – написал Рябинский в твиттере. Перед боем он говорил, что важная часть реванша – финансовая, чтобы Поветкин ушел из бокса с деньгами. Сейчас ему 41 год.
Сам Поветкин так говорил о своем будущем: «На мой взгляд, заканчивать нужно, если спортсмену надоело. А пока у меня есть желание, и у меня это получается, то почему бы не продолжать». Мы разбирали ситуацию в этом материале:
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