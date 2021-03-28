Уайт предложил Поветкину еще один реванш. Но промоутер против: «Думаю, это последний бой»

Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту в четвертом раунде техническим нокаутом и потерял титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Для Поветкина этот бой стал 40-м в профессиональной карьере и третьим, когда он проиграл. До этого были поражения от Энтони Джошуа и Владимира Кличко.

Это был реванш – 1:1. В первом бою, который прошел летом, Поветкин аналогично победил, но дважды побывал в нокдауне. В этом – напропускал в первом раунде, выправил баланс во втором и третьем, но рухнул в четвертом.