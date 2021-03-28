Сколько Поветкин заработал за бой с Уайтом

Александр Поветкин и Диллиан Уайт провели бой-реванш. В первом летнем бою Поветкин победил нокаутом, сейчас – проиграл. The Sun рассказывал перед новым поединком, что правообладатели предупреждали о запрете на незаконные трансляции. Сейчас этому уделяется большое внимание, потому что количество трансляций влияет на доходы бойцов.

Поветкин проиграл Уайту

Точная сумма денег за реванш не раскрывается. Еще после первого боя о деньгах упоминал Андрей Рябинский – промоутер Поветкина. «Там очень хороший гонорар. Я не могу раскрывать сумму. Она будет гораздо больше 1 миллиона долларов . Достаточно хороший гонорар, чтобы поработать. Нам важно, чтобы бой состоялся до конца года», – говорил Рябинский.