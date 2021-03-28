Поветкин – Уайт
бокс
Александр Поветкин
Диллиан Уайт
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#Поветкин – Уайт #Александр Поветкин #бокс #Диллиан Уайт

Сколько Поветкин заработал за бой с Уайтом

час назад

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Александр Поветкин и Диллиан Уайт провели бой-реванш. В первом летнем бою Поветкин победил нокаутом, сейчас – проиграл. The Sun рассказывал перед новым поединком, что правообладатели предупреждали о запрете на незаконные трансляции. Сейчас этому уделяется большое внимание, потому что количество трансляций влияет на доходы бойцов.

Поветкин проиграл Уайту

Точная сумма денег за реванш не раскрывается. Еще после первого боя о деньгах упоминал Андрей Рябинский – промоутер Поветкина. «Там очень хороший гонорар. Я не могу раскрывать сумму. Она будет гораздо больше 1 миллиона долларов. Достаточно хороший гонорар, чтобы поработать. Нам важно, чтобы бой состоялся до конца года», – говорил Рябинский.

С того времени бой Поветкина и Уайта несколько раз переносился. В феврале Рябинский снова говорил об этом поединке со стороны денег. Тогда утверждал такое о гонораре Поветкина: «Я хочу, чтобы он денег заработал, а этот реванш – хорошо оплачиваемая штука. Я хочу, чтобы он ушел с деньгами, чтобы у него все было хорошо».

Перед реваншем Поветкина и Уайта мелькала другая интересная новость по деньгам. Правительство Гибралтара (там проходит бой) выпустило специальную монету с изображением бойцов. Ее номинал – два фунта. Диллиан Уайт стал первым боксером и первым темнокожим, попавшим на монету. Еще никогда изображения боксеров не наносились на фунты.

Вокруг первого боя Поветкина и Уайта было больше фактов о деньгах. Гарантированный гонорар Диллиана Уайта тогда якобы составлял 5,2 миллиона долларов, у Александра Поветкина – 4,6 миллиона. Такие цифры давал Sportekz, на который ссылались и другие СМИ. Рябинский говорил о меньших цифрах. Он сопоставлял доход Поветкина с суммой в 500-600 тысяч долларов.

Доход бойцов в боксе складывается по примеру UFC. Им гарантируется определенная плата за бой, а дальше к ней добавляется доход с продажи платных трансляций. В условиях пандемии именно продажи трансляций выходят на первый план. Промоутер Хирн рассказывал, что потери от отсутствия зрителей для организаторов достигали миллиона долларов за боксерский вечер.

В Гибралтаре фанаты все-таки были:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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