Сколько Поветкин заработал за бой с Уайтом
Александр Поветкин и Диллиан Уайт провели бой-реванш. В первом летнем бою Поветкин победил нокаутом, сейчас – проиграл. The Sun рассказывал перед новым поединком, что правообладатели предупреждали о запрете на незаконные трансляции. Сейчас этому уделяется большое внимание, потому что количество трансляций влияет на доходы бойцов.
Точная сумма денег за реванш не раскрывается. Еще после первого боя о деньгах упоминал Андрей Рябинский – промоутер Поветкина. «Там очень хороший гонорар. Я не могу раскрывать сумму. Она будет гораздо больше 1 миллиона долларов. Достаточно хороший гонорар, чтобы поработать. Нам важно, чтобы бой состоялся до конца года», – говорил Рябинский.
С того времени бой Поветкина и Уайта несколько раз переносился. В феврале Рябинский снова говорил об этом поединке со стороны денег. Тогда утверждал такое о гонораре Поветкина: «Я хочу, чтобы он денег заработал, а этот реванш – хорошо оплачиваемая штука. Я хочу, чтобы он ушел с деньгами, чтобы у него все было хорошо».
Перед реваншем Поветкина и Уайта мелькала другая интересная новость по деньгам. Правительство Гибралтара (там проходит бой) выпустило специальную монету с изображением бойцов. Ее номинал – два фунта. Диллиан Уайт стал первым боксером и первым темнокожим, попавшим на монету. Еще никогда изображения боксеров не наносились на фунты.
Вокруг первого боя Поветкина и Уайта было больше фактов о деньгах. Гарантированный гонорар Диллиана Уайта тогда якобы составлял 5,2 миллиона долларов, у Александра Поветкина – 4,6 миллиона. Такие цифры давал Sportekz, на который ссылались и другие СМИ. Рябинский говорил о меньших цифрах. Он сопоставлял доход Поветкина с суммой в 500-600 тысяч долларов.
Доход бойцов в боксе складывается по примеру UFC. Им гарантируется определенная плата за бой, а дальше к ней добавляется доход с продажи платных трансляций. В условиях пандемии именно продажи трансляций выходят на первый план. Промоутер Хирн рассказывал, что потери от отсутствия зрителей для организаторов достигали миллиона долларов за боксерский вечер.
В Гибралтаре фанаты все-таки были: