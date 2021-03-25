Почему Поветкин и Уайт подерутся в Гибралтаре? Есть ли там условия? Как это связано с пандемией?
Александр Поветкин проведет бой с Диллианом Уайтом 27 марта. Это будет реванш – в первом поединке за временный титул чемпиона мира (WBC) в супертяжелом весе Поветкин нокаутировал Уайта в августе 2020-го.
Новый поединок состоится в Гибралтаре. 24 марта Поветкин отправился туда из Лондона.
Где смотреть реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта
Во сколько начнется реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта
Промоутер Эдди Хирн и комментатор Крис Ллойд уже разместили в твиттерах виды Гибралтара.
Что известно о месте проведения
• Бой состоится на арене спортцентра Europa Point Sports Complex, где обычно выступает регбийная сборная. Вместимость – 5000 зрителей.
• В 2014 году предполагалось, что на этом месте будет построен стадион уровня четвертой категории УЕФА для футбольной команды, но проект был свернут.
• В 2019-м там проходила церемония открытия Островных игр-2019 (соревнование проходит с 1985-го раз в два года и объединяет спортсменов и команды из различных маленьких островов).
• В апреле 2020-го стадион Europa Point подготовился к приему больных коронавирусом, если это понадобится – был развернут специальный госпиталь на 300 мест.
• Поединок Поветкина и Уайта пройдет на открытом воздухе.
Правительство Гибралтара даже заказало новую монету в два фунта стерлингов, посвященную реваншу.
Почему бой был перенесен
Изначально второй поединок Поветкин – Уайт должен был состояться 6 марта в Великобритании, но оказался смещен три недели из-за пандемии коронавируса. В стране обнаружен новый штамм и существуют ограничения на въезд. «Мы сделали все, чтобы попытаться провести бой марта, но с новыми ограничениями на поездки это стало невозможным», – подтвердил Хирн.
Изначально рассматривались варианты с Ближним Востоком, Монако и Гибралтаром. Уайт тренировался в Испании. «Для Уайта серьезная проблема прилететь в Великобританию, он сейчас находится в Испании. А Испания входит в список стран, после которых необходимо отбывать карантин. Что касается Гибралтара, то, думаю, не возникнет проблем с тем, чтобы Саша туда прибыл», – слова промоутера Поветкина Андрея Рябинского.
Для бойцов заготовлен Sunborn Hotel – пятизвездочный отель на борту яхты, где стоимость некоторых номеров составляет до 2300 евро.
Почему выбран именно Гибралтар
Уайт проводил сборы в Португалии, потом переехал в Испанию. Великобритания постановила проводить десятидневный карантин в отеле для своих прибывающих граждан – Португалия оказалась в списке, переезд в Испанию ничего в этом смысле не изменил.
Именно из-за проблемы приезда в Великобританию было выбрано другое место. В Гибралтаре организаторы нашли оптимальные условия. К тому же Гибралтар – это заморская территория Великобритании.
Еще один момент озвучил Хирн: «Для Уайта важно присутствие зрителей. На территориях, о которых я упоминал, таких гарантий нет. А в Гибралтаре зрители могут быть».
Посетить бой могут только вакцинированные или люди, у которых есть антитела в организме. В день события зрители все равно обязаны будут сдать тест на коронавирус.