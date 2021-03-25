Почему Поветкин и Уайт подерутся в Гибралтаре? Есть ли там условия? Как это связано с пандемией?

Что известно о месте проведения

• Бой состоится на арене спортцентра Europa Point Sports Complex, где обычно выступает регбийная сборная. Вместимость – 5000 зрителей.

• В 2014 году предполагалось, что на этом месте будет построен стадион уровня четвертой категории УЕФА для футбольной команды, но проект был свернут.

• В 2019-м там проходила церемония открытия Островных игр-2019 (соревнование проходит с 1985-го раз в два года и объединяет спортсменов и команды из различных маленьких островов).

• В апреле 2020-го стадион Europa Point подготовился к приему больных коронавирусом, если это понадобится – был развернут специальный госпиталь на 300 мест.

• Поединок Поветкина и Уайта пройдет на открытом воздухе.

Правительство Гибралтара даже заказало новую монету в два фунта стерлингов, посвященную реваншу.